Иран больше не ограничивает дальность ракет: могут ли они долететь до Украины

7 ноября 2026 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран больше не соблюдает добровольное ограничение дальности баллистических ракет в 2000 километров. Пресс-секретарь КВИР Хоссейн Мохебби объявил об этом после заявлений иранского руководства о реагировании на угрозы без географических ограничений.

Это решение открывает для Тегерана возможность официально развивать дальнобойные системы, которые потенциально способны достигать территорий далеко за пределами Ближнего Востока. Однако остается вопрос, насколько нынешние технологии и производственные возможности Ирана позволяют реализовать такие планы.

Важную роль в развитии иранской ракетной программы играют Китай и Россия. Пекин на протяжении десятилетий поставлял технологии и компоненты, а Москва помогала с инженерными разработками. Последние расследования указывают на то, что это сотрудничество продолжается и касается всё более сложных систем вооружения.

UA.News рассказывает, какими ракетами располагает Иран, кто помогал создавать его арсенал, как далеко они могут лететь и представляют ли они угрозу для Украины.

Что означает отказ Ирана от ограничения в 2000 километров

Ограничение дальности иранских баллистических ракет было введено по решению бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В 2017 году военное руководство страны публично подтвердило, что дальность полета её ракет не должна превышать 2000 километров. При этом речь шла о внутреннем политическом решении, а не о международном договоре, который запрещал бы Ирану разрабатывать оружие большей дальности.

Такой дальности было достаточно, чтобы поражать цели в Израиле, на американских военных базах на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива и отдельных районах Юго-Восточной Европы. В частности, по оценке Associated Press, радиус в 2000 километров охватывает часть территории Греции и Балканского полуострова.

Прежняя политика Тегерана основывалась на том, что имеющегося арсенала достаточно для сдерживания региональных противников. Теперь иранские власти фактически отказываются от этой концепции и оставляют за собой возможность расширять географию потенциальных ударов.

Во время пресс-конференции 7 ноября у пресс-секретаря КВИР Хоссейна Мохебби спросили, означает ли указание верховного лидера Моджтабы Хаменеи реагировать на угрозы без географических ограничений, что прежний предел больше не действует. Генерал подтвердил изменение политики, но не назвал новых моделей ракет или результатов их испытаний.

Мохебби также подчеркнул, что военные возможности необходимо демонстрировать на практике, а не просто объявлять о них. Это важное уточнение, поскольку создание ракеты с большей дальностью требует не только политического решения, но и соответствующих технологий, испытаний и производственных мощностей.

В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI) ранее поясняли, что иранские инженеры уже длительное время работают над технологиями, которые потенциально позволяют преодолеть отметку в 2000 километров. Среди них — разработки семейства «Хоррамшахр» и мощные ракетные двигатели, испытанные в рамках космической программы.

Таким образом, нынешнее решение может стать политической основой для дальнейшего развития уже имеющихся технологий, хотя конкретные масштабы этого процесса остаются неизвестными.

Какими баллистическими ракетами располагает Иран

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Иран создал один из крупнейших и самых разнообразных ракетных арсеналов на Ближнем Востоке. Он охватывает несколько поколений вооружений с различными двигателями, системами наведения и боевыми задачами.

Первые серийные баллистические ракеты страны имели советское происхождение. «Шахаб-1» и «Шахаб-2» были разработаны на основе семейства «Скад», технологии которого Иран получал через Северную Корею. Впоследствии на основе северокорейской «Нодон» была создана ракета «Шахаб-3» с дальностью около 1300 километров. Её дальнейшие модификации «Эмад» и «Гадр» способны преодолевать ориентировочно 1700 и 1950 километров соответственно.

Отдельным направлением стало производство твердотопливных ракет. В отличие от старых жидкостных систем, они не требуют длительной заправки непосредственно перед запуском. Это позволяет быстрее готовить их к применению, упрощает транспортировку и сокращает время нахождения пусковых установок на открытых позициях.

К таким системам относятся «Фатех-110» с дальностью примерно 200–300 километров, «Фатех-313» — около 500 километров, «Зольфагар» — 700 километров и «Дезфуль» — примерно 1000 километров. Более современная «Хейбар Шекан», по заявленным характеристикам, может преодолевать около 1450 километров.

Среди самых дальнобойных иранских баллистических ракет — двухступенчатая твердотопливная «Седжиль», которой приписывают дальность около 2000 километров, и жидкотопливная «Хоррамшахр».

Для последней обычно называют показатель в 2000 километров, однако CSIS описывает конфигурацию с уменьшенной боевой частью, для которой обсуждалась возможность полёта на расстояние до 3000 километров. В то же время достоверных данных о массовом развертывании именно такой модификации нет.

Крылатые ракеты, «гиперзвук» и космическая программа: что известно о новых технологиях

Помимо баллистических ракет Иран развивает крылатые системы, которые используют двигатель на протяжении значительной части полёта и могут двигаться на относительно небольшой высоте. Это затрудняет их обнаружение и перехват, особенно если маршрут проходит за пределами зоны обзора наземных радаров.

Одной из таких разработок является наземная крылатая ракета «Сумар», которую аналитики связывают с советской Х-55. В справке CSIS её потенциальную дальность оценивают в 2000–3000 километров. В то же время эксперты отмечают существенную неопределенность в отношении реальных характеристик двигателя, запаса топлива и возможностей системы.

Другую крылатую ракету — «Ховейзе» — Иран представлял как вооружение с дальностью 1350 километров. Ее создание стало частью более широкой программы развития собственных крылатых систем, которые могут использоваться для нанесения ударов по наземным целям.

Особое внимание привлекают заявления Тегерана относительно гиперзвукового оружия. В 2023 году Иран представил ракету «Фаттах», назвав её гиперзвуковой. Однако сама по себе скорость свыше пяти Махов не означает, что речь идет о принципиально новом типе вооружения. Обычные баллистические ракеты также достигают таких скоростей на отдельных участках траектории.

Исследователь Фабиан Гинц из Международного института стратегических исследований (IISS) пояснял, что «Фаттах» скорее оснащена маневренной боевой частью, чем является полноценным гиперзвуковым планерирующим аппаратом. Это не исключает её опасности, но означает, что официальные заявления нужно отделять от фактических технических характеристик.

Еще одно направление развития иранских технологий связано с космической программой. Создание мощных ракет-носителей, систем управления и многоступенчатых двигателей потенциально может помочь в разработке межконтинентальных баллистических ракет.

Однако запуск спутника на орбиту и доставка боевой части на другой континент требуют разных технологических решений. Для боевой ракеты особое значение имеют точность наведения, надежность конструкции и способность боевой части выдерживать возвращение в атмосферу.

По оценке американской разведки за 2026 год, Иран мог бы разработать боеспособную межконтинентальную ракету к 2035 году, если примет соответствующее решение. В то же время на темпы реализации программы могут повлиять последствия ударов по военным предприятиям и доступ к необходимым материалам и оборудованию.

Как Китай помог создать ракетную промышленность Ирана

Ракетное сотрудничество Ирана с Китаем началось задолго до нынешнего противостояния Тегерана с США. В 1980-х годах иранская сторона закупала китайские противокорабельные ракеты, а позже получила комплексы М-7, известные в Иране как «Тондар-69».

Эти поставки стали частью более широкого военно-технического сотрудничества, которое постепенно охватило не только готовое вооружение, но и производственные технологии и специализированное оборудование.

Согласно хронологии Iran Watch, китайские компании были связаны с передачей знаний и оборудования для иранского ракетного производства. Американская разведка также сообщала о китайских системах наведения, измерительных компонентах и промышленном оборудовании, которое могло использоваться в таких программах.

Особое значение имело сотрудничество в сфере твердотопливных ракет. CSIS отмечает, что при разработке «Фатех-110» могли использоваться компоненты китайских подрядчиков.

Для Ирана доступ к иностранным технологиям означал возможность не только изготавливать отдельные образцы вооружения, но и постепенно создавать собственную производственную базу. Электроника, специальные материалы, двигатели и оборудование помогали местным предприятиям осваивать технологические процессы, без которых серийное производство ракет было бы значительно сложнее.

Сотрудничество с китайскими поставщиками не прекратилось и в последние годы. В апреле 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против сети компаний и физических лиц в Иране и Китае, которых американские власти обвинили в закупке компонентов ракетного топлива для КВИР.

В ноябре того же года ведомство сообщило о сотнях тонн химической продукции, приобретенной через международные посреднические структуры. Часть таких веществ имеет законное гражданское применение, но в то же время может использоваться для изготовления твёрдого ракетного топлива.

Эти случаи демонстрируют одну из главных проблем международных санкций: для производства современных ракет требуются компоненты и материалы, которые нередко используются также в гражданской промышленности. Контроль за их экспортом затрудняется разветвленными сетями посредников и поставщиков.

Какую роль играла Россия: от «Шахаб-3» до секретной программы C430L

Российский след в иранской ракетной программе прослеживается еще с 1990-х годов. В рассекреченном отчете ЦРУ американская разведка связывала помощь российских компаний с ускорением разработки баллистической ракеты «Шахаб-3».

Речь шла о передаче технологий, специальных материалов, производственного оборудования и подготовке иранских специалистов. В 1998 году США ввели санкции против нескольких российских организаций из-за их деятельности, связанной с ракетными программами Тегерана.

Впоследствии сотрудничество стало охватывать более сложные технологические решения. В сентябре 2026 года Financial Times опубликовала расследование о секретном проекте C430L, который, согласно документам журналистов, стартовал в 2023 году.

По данным издания, российские специалисты НПО машиностроения при координации «Рособоронекспорта» помогали иранским инженерам разрабатывать прямоточный воздушно-реактивный двигатель для сверхзвуковых крылатых ракет.

В отличие от обычных дозвуковых крылатых систем, ракеты с такими двигателями способны длительное время поддерживать скорость, превышающую скорость звука. Это сокращает время, которое остается у противовоздушной обороны для обнаружения угрозы, принятия решения и перехвата цели.

Financial Times сообщала, что российские инженеры анализировали результаты иранских испытаний, а контакты между сторонами продолжались в 2026 году. В то же время подтверждений того, что созданная в рамках проекта C430L ракета уже принята на вооружение, нет.

Российская помощь может касаться не только конструирования оружия, но и разведывательного обеспечения его применения. В апреле Reuters сообщило об оценке украинской разведки, согласно которой российские спутники наблюдали за военными объектами на Ближнем Востоке перед иранскими атаками.

Могут ли иранские ракеты долететь до Украины и других стран Европы

Потенциальная угроза для Украины зависит прежде всего от того, какие именно ракеты Иран способен применить, откуда их будут запускать и какова будет их фактическая дальность.

Географически отдельные районы Украины могут находиться в пределах досягаемости иранских ракет с дальностью около 2000 километров при условии запуска с соответствующих позиций на территории Ирана. Для поражения удаленных целей требуются системы с большим радиусом действия или другие стартовые позиции. Однако само расстояние между странами не позволяет определить, способна ли конкретная ракета выполнить такую боевую задачу.

Вопрос реальной дальности иранского вооружения особенно обострился после событий марта 2026 года. Тогда американские и британские официальные лица сообщали о попытке ракетного удара по военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане, расположенной примерно в 4000 километров от Ирана.

Тегеран отрицал причастность к инциденту, а его обстоятельства остаются спорными. Однако сообщения о возможном применении ракет на таком расстоянии привлекли дополнительное внимание к технологиям, которые Иран мог разрабатывать за пределами ранее объявленных ограничений.

Для европейской безопасности важен также другой аспект — передача иранского оружия России. Москва уже использует ударные беспилотники иранского происхождения и развивает собственное производство на основе полученных технологий.

В решении Европейского Союза о введении санкций также упоминаются поставки иранских баллистических ракет Fath-360 в Россию. Это отдельная угроза, не связанная непосредственно с возможностью запуска ракет с территории самого Ирана: переданное России вооружение может использоваться с других стартовых позиций.

Дополнительное внимание к этой теме привлекли сообщения о возможных иранских ударах по украинским городам. В начале ноября 2026 года в социальных сетях распространялись изображения, якобы взятые из иранского телевидения, на которых Киев, Львов, Одесса и польский Жешув были обозначены как потенциальные цели.

Однако Центр противодействия дезинформации СНБО установил, что этот кадр был подделан. Никакого официального подтверждения существования такого перечня целей нет.

В то же время сообщения о возможности прямого противостояния Ирана с Украиной появлялись и ранее. В конце июля The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников сообщила, что Тегеран рассматривал возможность ракетного удара по украинскому морскому порту.

По данным издания, дипломатические контакты помогли снизить напряженность, поэтому до реализации такого сценария дело не дошло.

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