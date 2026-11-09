伊朗不再限制导弹射程：这些导弹能否射及乌克兰

2026年11月7日，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）宣布，伊朗不再遵守将弹道导弹射程限制在2000公里的自愿承诺。 伊斯兰革命卫队发言人侯赛因·莫赫比在伊朗领导层发表关于对威胁作出回应不设地理限制的声明后，宣布了这一消息。

这一决定为德黑兰正式研发远程导弹系统铺平了道路，这些系统理论上能够打击远超中东范围的目标。不过，伊朗当前的技术和生产能力究竟能在多大程度上实现这些计划，仍是一个问题。

中国和俄罗斯在伊朗导弹计划的发展中发挥着重要作用。数十年来，北京一直提供技术和零部件，而莫斯科则在工程研发方面提供协助。 最新调查表明，这种合作仍在继续，且涉及的武器系统日益复杂。

UA.News将为您解析：伊朗拥有哪些导弹？谁协助其建立了导弹库？这些导弹的射程有多远？以及它们是否对乌克兰构成威胁。

伊朗放弃2000公里的射程限制意味着什么

对伊朗弹道导弹射程的限制是根据伊朗前最高领袖阿里·哈梅内伊的决定实施的。 2017年，该国军事领导层公开确认，其导弹射程不得超过2000公里。 但这仅是一项国内政治决定，而非禁止伊朗研发射程更远武器的国际条约。

这一射程足以打击以色列境内的目标、美国在中东的军事基地、波斯湾国家以及东南欧的部分地区。 特别是，据美联社评估，2000公里的射程半径涵盖了希腊和巴尔干半岛的部分地区。

德黑兰此前采取的政策基于这样一种认识：现有的军火库足以遏制区域内的对手。如今，伊朗当局实际上已放弃这一理念，并保留了扩大潜在打击范围的可能性。

在11月7日的新闻发布会上，伊朗革命卫队发言人侯赛因·莫赫比被问及：最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊关于不设地理限制地应对威胁的指示，是否意味着先前的地理限制已不再有效。 这位将军证实了政策调整，但未透露新型导弹的具体型号或其试射结果。

莫赫比还强调，军事能力必须通过实际行动来展示，而不仅仅是口头宣示。这一澄清至关重要，因为研制射程更远的导弹不仅需要政治决策，还需相应的技术、试验和生产能力。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）此前曾解释称，伊朗工程师长期以来一直在研发相关技术，这些技术有望突破2000公里的射程限制。 其中包括“霍拉姆沙赫尔”系列导弹的研发，以及在航天计划框架内测试过的强力火箭发动机。

因此，此次决定可能为现有技术的进一步发展提供政治基础，尽管这一进程的具体规模尚不清楚。

伊朗拥有哪些弹道导弹

据战略与国际研究中心（CSIS）评估，伊朗已建立起中东地区规模最大、种类最丰富的导弹库之一。 该军火库涵盖数代武器，配备不同的发动机、制导系统和作战任务。

该国首批量产弹道导弹源自苏联。“沙哈布-1”和“沙哈布-2”是在“飞毛腿”导弹系列基础上研发的，伊朗是通过朝鲜获得相关技术的。 随后，伊朗以朝鲜的“劳动”导弹为基础，研制出了射程约1300公里的“沙哈布-3”。 其后续改进型“埃马德”和“哈德尔”的射程分别约为1700公里和1950公里。

固体燃料导弹的生产成为了一个独立的发展方向。 与旧式的液体燃料系统不同，它们无需在发射前进行长时间的燃料加注。这使得准备工作更加迅速，简化了运输流程，并缩短了发射装置在露天阵地停留的时间。

此类系统包括射程约200–300公里的“法泰赫-110”、射程约500公里的“法泰赫-313”、 “佐尔法加尔”（射程700公里）以及“德兹富尔”（射程约1000公里）。据宣称，更先进的“海巴尔·谢坎”射程可达约1450公里。

在伊朗射程最远的弹道导弹中，包括射程据称约为2000公里的两级固体燃料导弹“塞吉尔”，以及液体燃料导弹“霍拉姆沙赫尔”。

关于后者，通常提及的射程为2000公里，但CSIS描述了一种配备减小型弹头的配置，据称该配置的射程可达3000公里。 但目前尚无关于该具体型号已大规模部署的可靠数据。

巡航导弹、“高超音速”武器与太空计划：关于新技术的已知信息

除弹道导弹外，伊朗还在研发巡航导弹系统，这类导弹在飞行的大部分时间里依靠发动机推进，且能在相对较低的高度飞行。这使得它们更难被探测和拦截，尤其是当飞行路线位于地面雷达的视野范围之外时。

此类研发项目之一便是“苏马尔”地面发射巡航导弹，分析人士将其与苏联的X-55导弹联系在一起。CSIS的一份简报将其潜在射程评估为2000至3000公里。 与此同时，专家们强调，关于该导弹发动机实际性能、燃料储备及系统能力的具体参数仍存在重大不确定性。

伊朗将另一款巡航导弹——“霍韦泽”——宣传为射程达1350公里的武器。该导弹的研制是伊朗更广泛的自主巡航导弹系统发展计划的一部分，这些系统可用于打击地面目标。

德黑兰关于高超音速武器的声明尤其引人注目。2023年，伊朗展示了“法塔赫”导弹，并称其为高超音速导弹。 然而，超过5马赫的速度本身并不意味着这是一种根本上全新的武器类型。常规弹道导弹在飞行轨迹的某些段落也能达到这样的速度。

国际战略研究所（IISS）的研究员法比安·金茨解释说，“法塔赫”更像是配备了可机动弹头的导弹，而非一款名副其实的高超音速滑翔飞行器。 这并不排除其危险性，但意味着需要将官方声明与实际技术参数区分开来。

伊朗技术发展的另一个方向与航天计划相关。研制强大的运载火箭、制导系统和多级发动机，潜在上有助于开发洲际弹道导弹。

然而，将卫星送入轨道与将弹头运送至另一大洲，所需的技术方案截然不同。对于作战导弹而言，制导精度、结构可靠性以及弹头承受再入大气层的能力尤为关键。

根据美国情报部门对2026年的评估，如果伊朗作出相应决定，该国可能在2035年前研制出具备作战能力的洲际导弹。 与此同时，针对军事企业的打击所造成的后果，以及对必要材料和设备的获取情况，都可能影响该计划的推进速度。

中国如何协助伊朗建立导弹工业

伊朗与中国在导弹领域的合作，早在德黑兰与美国当前对峙之前就已开始。 20世纪80年代，伊朗方面采购了中国制造的反舰导弹，随后又获得了M-7导弹系统，该系统在伊朗被称为“通达尔-69”。

这些军售成为更广泛军工合作的一部分，该合作范围逐渐不仅涵盖现成武器，还包括生产技术和专用设备。

根据伊朗观察（Iran Watch）的年表，中国公司曾参与向伊朗导弹生产项目转让技术和设备。 美国情报机构还报告称，中国提供的制导系统、测量组件和工业设备可能被用于此类项目。

在固体燃料导弹领域的合作尤为重要。CSIS指出，“法泰赫-110”在研发过程中可能使用了中国承包商提供的组件。

对伊朗而言，获得外国技术不仅意味着能够制造单件武器样机，还意味着能够逐步建立自己的生产基地。 电子元件、特种材料、发动机和设备帮助当地企业掌握了工艺流程，若没有这些，导弹的批量生产将困难得多。

近年来，与中方供应商的合作仍在继续。 2025年4月，美国财政部对伊朗和中国的一系列公司及个人实施了制裁，美国当局指控其为伊朗革命卫队采购了火箭燃料组件。

同年11月，该部通报称，有数百吨化学产品是通过国际中介机构采购的。其中部分物质虽有合法的民用用途，但同时也可能被用于制造固体火箭燃料。

这些案例凸显了国际制裁面临的主要难题之一：制造现代导弹所需的组件和材料，往往也广泛应用于民用工业领域。而错综复杂的中间商和供应商网络，使得对这些物资的出口管控变得愈发困难。

俄罗斯扮演了什么角色：从“沙哈布-3”到秘密的C430L计划

自20世纪90年代起，伊朗导弹计划中便留有俄罗斯的痕迹。 在一份解密的中央情报局报告中，美国情报部门将俄罗斯公司的援助与沙哈布-3弹道导弹研发的加速联系起来。

具体涉及技术转让、特殊材料、生产设备以及对伊朗专家的培训。1998年，美国因多家俄罗斯组织参与德黑兰导弹计划的相关活动，对其实施了制裁。

此后，双方的合作开始涉及更复杂的技术方案。2026年9月，《金融时报》公布了一项关于秘密项目C430L的调查报道，据记者掌握的文件显示，该项目始于2023年。

据该报报道，在“俄罗斯国防出口公司”的协调下，俄罗斯机械制造科研生产联合体的专家协助伊朗工程师研发用于超音速巡航导弹的直通式空气喷射发动机。

与常规亚音速巡航导弹系统不同，配备此类发动机的导弹能够长时间保持高于音速的速度。这缩短了防空系统发现威胁、作出决策并拦截目标所需的时间。

《金融时报》曾报道，俄罗斯工程师分析了伊朗的试验结果，双方在2026年仍保持着联系。不过，目前尚无证据表明在C430L项目框架下研制的导弹已正式列装。

俄罗斯的援助可能不仅涉及武器的设计，还包括为其使用提供情报支持。 4月，路透社援引乌克兰情报部门的评估称，在伊朗发动袭击前，俄罗斯卫星曾对中东地区的军事设施进行过监视。

伊朗导弹能否飞抵乌克兰及其他欧洲国家

乌克兰面临的潜在威胁首先取决于伊朗能够使用哪些具体的导弹、从何处发射以及其实际射程是多少。

从地理位置上看，如果从伊朗境内的相应发射点发射，射程约为2000公里的伊朗导弹可能覆盖乌克兰的部分地区。 要打击远距离目标，则需要射程更远的系统或其他发射阵地。然而，仅凭两国之间的距离，无法确定特定导弹是否能够执行此类作战任务。

关于伊朗武器实际射程的问题，在2026年3月的事件后变得尤为尖锐。 当时，美国和英国官员称，有人试图对位于印度洋、距离伊朗约4000公里的迪埃戈·加西亚军事基地发动导弹袭击。

德黑兰否认与此事件有关，其具体情况仍存在争议。然而，关于可能在如此远距离上使用导弹的报道，使人们更加关注伊朗可能在先前宣布的限制范围之外所研发的技术。

对欧洲安全而言，另一个重要方面是伊朗向俄罗斯转让武器。莫斯科已开始使用伊朗产的攻击型无人机，并基于获得的技术发展本国生产能力。

欧盟的制裁决议中还提到了向俄罗斯供应伊朗Fath-360型弹道导弹一事。 这构成了一种独立的威胁，与从伊朗境内发射导弹的可能性并无直接关联：移交给俄罗斯的武器可能从其他发射阵地使用。

关于伊朗可能对乌克兰城市发动袭击的报道，进一步引发了外界对这一问题的关注。 2026年11月初，社交媒体上流传着一张据称来自伊朗电视台的图片，图中将基辅、利沃夫、敖德萨以及波兰的热舒夫标注为潜在目标。

然而，乌克兰国家安全与国防委员会（RNBO）的反虚假信息中心证实，该画面系伪造。目前尚无任何官方消息证实该目标清单的存在。

与此同时，关于伊朗可能与乌克兰发生直接对抗的报道此前也曾出现。《纽约时报》7月底援引伊朗及西方官员的话报道称，德黑兰曾考虑对乌克兰某海港发动导弹袭击。

据该报报道，外交接触有助于缓解紧张局势，因此该情景最终并未发生。

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