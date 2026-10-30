Высший административный суд Нижней Саксонии в Германии отклонил апелляцию земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» (AfD) против усиленного наблюдения со стороны спецслужбы. Суд согласился, что имеются достаточные основания полагать, что отделение может действовать против свободного демократического строя страны.

Как сообщает The Local Germany, это уже второе судебное решение в земле, которое не остановило классификацию местной AfD как «объекта наблюдения особой важности». В Нижней Саксонии этот статус фактически соответствует определению подтвержденной правоэкстремистской организации, применяемому в других землях Германии.

Аргументы суда

Суд пришел к выводу, что отделение AfD продвигает этническое и основанное на происхождении представление о принадлежности к немецкому народу. По мнению суда, это противоречит закрепленному Основным законом Германии принципу равного понимания гражданства и проявляется в систематическом унижении и исключении немцев с миграционным происхождением, в частности мусульман.

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Суд также увидел признаки враждебности к демократии и верховенству права. По его выводу, земельное отделение AfD обесценивало государственные институты, представляло демократическую систему Германии как провальную и стремилось подорвать доверие к избранным представителям и парламентской демократии. Отдельно суд обратил внимание на связи отделения с ультраправыми организациями и силами, прежде всего связанными с «новыми правыми».

Дальнейшее рассмотрение

В феврале земельная служба защиты конституции повысила статус местной AfD с подозреваемого случая до «объекта наблюдения особой важности». Партия просила Административный суд Ганновера временно приостановить это решение, однако 1 июня суд отказал. Апелляция AfD в Высший административный суд в Люнебурге также была отклонена; это решение является окончательным в рамках срочного производства.

Основной иск о законности классификации все еще рассматривает Административный суд Ганновера. Тем временем земельное Ведомство по охране конституции может продолжать наблюдение с использованием предусмотренных законом методов, в том числе информаторов и перехвата телефонных разговоров при наличии законных оснований. Заместитель председателя земельного отделения AfD Штефан Боте заявил, что спецслужбу используют политически, и охарактеризовал ее оценку как спекулятивную.

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