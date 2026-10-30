德国下萨克森州高等行政法院驳回了德国选择党（AfD）州分支机构就情报部门加强监控提出的上诉。法院认同，有充分理由认为，该分支机构可能在反对该国的自由民主基本秩序。

据The Local Germany报道，这是该州第二项未叫停将当地AfD归类为“特别重要观察对象”的法院裁决。在下萨克森州，这一地位实际上相当于德国其他州所使用的已被确认的右翼极端主义组织认定。

法院的论点

法院认为，AfD州分支机构宣扬一种基于族裔和出身的德国人民归属观。法院认为，这与德国《基本法》确立的平等公民身份理解原则相抵触，并体现在对具有移民背景的德国人、尤其是穆斯林的系统性贬低和排斥。

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法院还发现了敌视民主和法治的迹象。法院认定，AfD州分支机构贬低国家机构，将德国民主制度描述为失败，并试图削弱人们对民选代表和议会民主的信任。法院还特别指出，该分支机构与极右翼组织和势力存在联系，主要是与“新右翼”有关联的组织和势力。

后续审理

今年2月，州宪法保卫局将当地AfD的地位从疑似案件提升为“特别重要观察对象”。该党请求汉诺威行政法院暂时中止这一决定，但法院于6月1日予以拒绝。AfD向吕讷堡高等行政法院提出的上诉也被驳回；该决定在紧急程序范围内为最终决定。

有关该分类合法性的主要诉讼仍由汉诺威行政法院审理。与此同时，州宪法保卫局可以继续使用法律规定的方法进行监控，包括在具备法律依据的情况下使用线人和截听电话。AfD州分支机构副主席施特凡·博特表示，情报部门被用于政治目的，并称其评估是推测性的。

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