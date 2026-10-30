Wyższy Sąd Administracyjny Dolnej Saksonii w Niemczech oddalił apelację regionalnego oddziału partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) w sprawie wzmocnionego nadzoru ze strony służby wywiadowczej. Sąd zgodził się, że istnieją wystarczające podstawy, by uznać, iż oddział może działać przeciwko wolnemu demokratycznemu porządkowi państwa.

Jak informuje The Local Germany, jest to już drugie orzeczenie sądowe w landzie, które nie wstrzymało klasyfikacji lokalnej AfD jako „obiektu obserwacji o szczególnym znaczeniu”. W Dolnej Saksonii status ten faktycznie odpowiada określeniu potwierdzonej organizacji prawicowo-ekstremistycznej, stosowanemu w innych landach Niemiec.

Argumenty sądu

Sąd uznał, że oddział AfD promuje etniczne i oparte na pochodzeniu rozumienie przynależności do narodu niemieckiego. Zdaniem sądu stoi to w sprzeczności z zapisaną w niemieckiej Ustawie Zasadniczej zasadą równego rozumienia obywatelstwa i przejawia się w systematycznym poniżaniu oraz wykluczaniu Niemców o pochodzeniu migracyjnym, w szczególności muzułmanów.

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Sąd dostrzegł również oznaki wrogości wobec demokracji i rządów prawa. W jego ocenie regionalny oddział AfD deprecjonował instytucje państwowe, przedstawiał niemiecki system demokratyczny jako porażkę i dążył do podważenia zaufania do wybranych przedstawicieli oraz demokracji parlamentarnej. Osobno sąd zwrócił uwagę na powiązania oddziału z organizacjami i środowiskami skrajnej prawicy, przede wszystkim związanymi z „nową prawicą”.

Dalsze postępowanie

W lutym krajowa służba ochrony konstytucji podniosła status lokalnej AfD z przypadku podejrzanego do „obiektu obserwacji o szczególnym znaczeniu”. Partia zwróciła się do Sądu Administracyjnego w Hanowerze o tymczasowe zawieszenie tej decyzji, lecz 1 czerwca sąd odmówił. Apelacja AfD do Wyższego Sądu Administracyjnego w Lüneburgu również została oddalona; decyzja ta jest ostateczna w ramach postępowania pilnego.

Główny pozew dotyczący legalności klasyfikacji nadal rozpatruje Sąd Administracyjny w Hanowerze. Tymczasem krajowy Urząd Ochrony Konstytucji może kontynuować nadzór z wykorzystaniem metod przewidzianych prawem, w tym informatorów i podsłuchu rozmów telefonicznych, jeśli istnieją ku temu podstawy prawne. Zastępca przewodniczącego regionalnego oddziału AfD Stefan Bothe oświadczył, że służba wywiadowcza jest wykorzystywana politycznie, i określił jej ocenę jako spekulatywną.

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