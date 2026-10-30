Представители Студенческого списка, победившего на выборах в Сербии, призвали уволить ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. На пресс-конференции в Пионерском парке в Белграде участники движения заявили, что хотят поставить борьбу с коррупцией в государственных институтах в центр своей будущей работы.

Как сообщает The Guardian, движение призвало уволить руководителей криминальной полиции, военизированной жандармерии и антитеррористического подразделения. Кандидатка Студенческого списка Светлана Станаревич обвинила чиновников в нарушении закона. Она также призвала директора сербской службы внутренней разведки уйти в отставку, заявив, что он руководит ведомством как «партийной службой безопасности, а не государственной службой безопасности».

Дела после трагедии в Нови-Саде

Участники Студенческого списка также поддержали возобновление или ускорение рассмотрения дел, связанных с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Обрушение навеса на реконструированной станции, ставшее толчком к студенческому протестному движению, унесло жизни 16 человек. Приговоров по этому делу до сих пор не было.

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Кандидатка списка и политическая экологиня Ива Маркович заявила, что сотрудники государственных учреждений должны получить возможность работать без политического давления. По ее словам, это означает, что прокуроры должны осуществлять уголовное преследование, а полиция — проводить расследования.

Движение без формального лидера

Студенческий список не является традиционной политической партией: у него нет формальной иерархии или единого лидера. Студенты сформировали список кандидатов, однако после принятия депутатской присяги не будут иметь прямого контроля над избранными парламентариями.

Политолог Слободан Томич из Йоркского университета отметил, что будущие парламентарии подписали обязательство выполнять программу, разработанную Студенческим списком. По его оценке, это ограничивает возможность отклонения от заявленного курса. Участница движения Тара Благоевич сказала, что студенческие ассамблеи и далее будут действовать менее активно — как советники или своего рода наблюдатели за работой будущего правительства.

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