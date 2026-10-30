塞尔维亚学生名单呼吁解职执法高官——《卫报》

在塞尔维亚选举中获胜的学生名单代表呼吁解职多名高级执法官员。在贝尔格莱德先锋公园举行的新闻发布会上，该运动成员表示，他们希望将打击国家机构中的腐败置于未来工作的核心。

据《卫报》报道，该运动呼吁解职刑警、准军事宪兵和反恐部门的负责人。学生名单候选人斯韦特拉娜·斯塔纳列维奇指控这些官员违法。她还呼吁塞尔维亚国内情报机构负责人辞职，并称其将该机构作为“党派安全机构，而非国家安全机构”来管理。

诺维萨德悲剧后的案件

学生名单成员还支持重启或加快审理与诺维萨德火车站悲剧有关的案件。翻新车站的雨棚坍塌事件引发了学生抗议运动，造成16人死亡。该案至今尚未作出判决。

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名单候选人、政治生态学家伊娃·马尔科维奇表示，国家机构的工作人员应能够在没有政治压力的情况下工作。她说，这意味着检察官必须进行刑事追诉，警方必须开展调查。

没有正式领导人的运动

学生名单并非传统政党：它没有正式的等级制度，也没有单一领导人。学生们拟定了候选人名单，但在宣誓就任议员后，他们将无法直接控制当选议员。

约克大学政治学家斯洛博丹·托米奇指出，未来的议员已签署承诺，将执行由学生名单制定的纲领。他认为，这限制了偏离既定路线的可能性。该运动成员塔拉·布拉戈耶维奇表示，学生大会今后将以较不活跃的方式运作，作为顾问或对未来政府工作进行某种监督的机构。

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