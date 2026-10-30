Przedstawiciele Studenckiej Listy, która wygrała wybory w Serbii, wezwali do zwolnienia szeregu wysokich rangą funkcjonariuszy organów ścigania. Na konferencji prasowej w Parku Pionierskim w Belgradzie uczestnicy ruchu oświadczyli, że chcą postawić walkę z korupcją w instytucjach państwowych w centrum swojej przyszłej działalności.

Jak podaje The Guardian, ruch wezwał do zwolnienia szefów policji kryminalnej, paramilitarnej żandarmerii oraz jednostki antyterrorystycznej. Kandydatka Studenckiej Listy Svetlana Stanarević oskarżyła urzędników o łamanie prawa. Wezwała również dyrektora serbskiej służby wywiadu wewnętrznego do rezygnacji, twierdząc, że kieruje on instytucją jako „partyjną służbą bezpieczeństwa, a nie państwową służbą bezpieczeństwa”.

Sprawy po tragedii w Nowym Sadzie

Uczestnicy Studenckiej Listy poparli również wznowienie lub przyspieszenie rozpatrywania spraw związanych z tragedią na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie. Zawalenie się zadaszenia na modernizowanej stacji, które stało się impulsem dla studenckiego ruchu protestacyjnego, pochłonęło życie 16 osób. W tej sprawie nadal nie zapadły wyroki.

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Kandydatka listy i ekolożka polityczna Iva Marković oświadczyła, że pracownicy instytucji państwowych powinni mieć możliwość pracy bez presji politycznej. Według niej oznacza to, że prokuratorzy muszą prowadzić ściganie karne, a policja — prowadzić dochodzenia.

Ruch bez formalnego lidera

Studencka Lista nie jest tradycyjną partią polityczną: nie ma formalnej hierarchii ani jednego lidera. Studenci utworzyli listę kandydatów, jednak po złożeniu ślubowania poselskiego nie będą mieli bezpośredniej kontroli nad wybranymi parlamentarzystami.

Politolog Slobodan Tomić z Uniwersytetu Yorku zaznaczył, że przyszli parlamentarzyści podpisali zobowiązanie do realizacji programu opracowanego przez Studencką Listę. W jego ocenie ogranicza to możliwość odejścia od deklarowanego kursu. Uczestniczka ruchu Tara Blagojević powiedziała, że studenckie zgromadzenia będą nadal działać mniej aktywnie, jako doradcy lub swego rodzaju obserwatorzy pracy przyszłego rządu.

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