美国参议院可能无法在年底前审议众议院已通过的一项法案，该法案 предусматривает在全国实施永久夏令时。美国总统唐纳德·特朗普支持这项倡议，但数名共和党参议员阻碍其推进，《财富》报道。

该法案 предусматривает取消每年两次拨钟的做法。其支持者认为，这将使下午拥有更多日照时间，而这正是美国人最活跃的时段。反对者强调，在一些州，尤其是北部州，冬季太阳要到9:00之后才会升起。

参议员的反对意见

这项倡议最引人注目的反对者是来自阿肯色州的共和党参议员汤姆·科顿。他表示，国会此前已多次实施永久夏令时，但每次都在美国人面临过晚的冬季日出后撤销这一决定。

来自南达科他州的共和党参议员迈克·朗兹也反对这一改变，并指出儿童将摸黑上学。来自印第安纳州的参议员托德·扬表示，据他所知，众议院法案未获得参议院共和党领导层的支持。来自俄亥俄州的参议员伯尼·莫雷诺回应称，他预计该法案不会在近期获得通过。

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特朗普坚持推动改变

特朗普呼吁参议员批准这份文件并将其交给他签署。他曾表示，下午的阳光更好，并强调调整时间带来的不便。不过，据该媒体报道，他公开施压并未改变法案反对者的立场。

1973年冬季，在能源危机背景下，美国国会通过了一项暂时实施永久夏令时的法律。但由于公众支持度下降，其中包括对儿童摸黑上学的担忧，该法律在当年10月就被废除。

AP-NORC去年的一项调查显示，仅12%的美国成年人士支持现行制度，而近半数人反对该制度。美国医学会和美国睡眠医学学会也支持确立统一时间。

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