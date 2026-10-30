Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что геоэкономические и геополитические конфликты из-за инфляции и застоя заработных плат подрывают уровень жизни граждан. В обращении по случаю Всемирного дня сбережений, который отмечают в субботу, он также обратил внимание на давление кризиса стоимости жизни на итальянские семьи, сообщает ANSA English.

Влияние инфляции и зарплат

По словам Маттареллы, конфликты в геоэкономической и геополитической сферах сказываются на благосостоянии людей из-за высокой инфляции и отсутствия роста заработных плат. Президент Италии связал эти факторы со снижением уровня жизни граждан.

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Европейская интеграция и инвестиции

Маттарелла назвал полную европейскую интеграцию лучшей защитой от чисто спекулятивных финансов. Он также отметил, что препятствия для единого рынка и относительная слабость долгосрочных сбережений отвлекают значительные ресурсы в другие направления.

По мнению президента, это сдерживает инвестиции, которые могли бы укреплять общества. Заявление он сделал в послании ко Всемирному дню сбережений.

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