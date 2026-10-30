Prezydent Włoch Sergio Mattarella oświadczył, że konflikty geoekonomiczne i geopolityczne poprzez inflację oraz stagnację płac podważają poziom życia obywateli. W przesłaniu z okazji Światowego Dnia Oszczędzania, obchodzonego w sobotę, zwrócił również uwagę na presję kryzysu kosztów życia na włoskie rodziny, informuje ANSA English.

Wpływ inflacji i płac

Według Mattarelli konflikty w sferze geoekonomicznej i geopolitycznej wpływają na dobrobyt ludzi poprzez wysoką inflację i brak wzrostu płac. Prezydent Włoch powiązał te czynniki ze spadkiem poziomu życia obywateli.

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Integracja europejska i inwestycje

Mattarella nazwał pełną integrację europejską najlepszą ochroną przed czysto spekulacyjnymi finansami. Zauważył również, że przeszkody dla jednolitego rynku oraz względna słabość długoterminowych oszczędności kierują znaczne zasoby w inne strony.

Zdaniem prezydenta hamuje to inwestycje, które mogłyby wzmacniać społeczeństwa. Oświadczenie złożył w przesłaniu z okazji Światowego Dnia Oszczędzania.

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