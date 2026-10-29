Prezydent USA Donald Trump skrytykował demokratów za ich wezwania do impeachmentu sekretarza obrony Pete’a Hegsetha. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, czy niepokoi go możliwość odwołania szefa Pentagonu, Trump stwierdził, że demokraci „tylko mówią o impeachmentcie wszystkich”. Poinformował o tym The Hill.

Trump nazwał Hegsetha człowiekiem, który „świetnie wykonuje swoją pracę”, oraz „wielkim wojownikiem”. Według prezydenta obecny szef resortu obrony jest najlepszą osobą na tym stanowisku od wielu lat.

Poparcie dla inicjatywy w Izbie Reprezentantów

Wielu demokratów w Izbie Reprezentantów powiedziało redakcji, że popiera inicjatywę impeachmentu zgłoszoną we wrześniu przez republikańskiego kongresmena Thomasa Massiego. Są również gotowi poprzeć odrębne działania demokratów na rzecz usunięcia Hegsetha, jeśli partia zdobędzie większość w niższej izbie Kongresu.

Głosowanie nad rezolucją Massiego jest oczekiwane po powrocie ustawodawców do Waszyngtonu po listopadowych wyborach śródokresowych. Lider mniejszości demokratycznej w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries nie wyraził jednoznacznego poparcia dla impeachmentu, choć ostro krytykował Hegsetha. W ubiegłym tygodniu na wiecu wyborczym w Nowym Jorku oświadczył, że demokratyczna większość „wyrzuci Pete’a Hegsetha z miasta”.

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Oskarżenia demokratów i odpowiedź Pentagonu

Demokraci zarzucają Hegsethowi zwolnienie ponad dwóch tuzinów wysokich rangą wojskowych, organizowanie śmiertelnych ataków na łodzie, które, jak twierdzą, przewoziły narkotyki na Morzu Karaibskim i we wschodniej części Oceanu Spokojnego, a także niewystarczającą przejrzystość wobec Kongresu w sprawie wojny z Iranem.

Członek Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Salud Carbajal nazwał sekretarza „katastrofą dla Pentagonu” i oświadczył, że poprze impeachment, jeśli Hegseth nie poda się do dymisji. Kongresmen Eugene Vindman, były pułkownik armii USA, powiedział, że działania sekretarza, jego zdaniem, stwarzają ryzyko dla żołnierzy i bezpieczeństwa narodowego.

W Pentagonie odrzucono krytykę, nazywając Hegsetha „transformacyjnym liderem”. Rzeczniczka resortu Kingsley Wilson oświadczyła, że ograniczył biurokrację, sprzyjał innowacjom oraz poprawił morale i tempo rekrutacji do wojska.

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