Президент США Дональд Трамп раскритиковал демократов из-за их призывов объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету. Отвечая на вопросы журналистов о том, беспокоит ли его возможность отстранения главы Пентагона, Трамп заявил, что демократы «только и говорят об импичменте всех». Об этом сообщает The Hill.

Трамп назвал Хегсета человеком, который «прекрасно выполняет работу», и «великим воином». По словам президента, нынешний руководитель оборонного ведомства является лучшим на этой должности за многие годы.

Поддержка инициативы в Палате представителей

Несколько демократов в Палате представителей сообщили изданию, что поддерживают инициативу конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси об импичменте, представленную в сентябре. Они также готовы поддержать отдельные действия демократов по отстранению Хегсета, если партия получит большинство в нижней палате Конгресса.

Голосование по резолюции Мэсси ожидается после возвращения законодателей в Вашингтон по завершении ноябрьских промежуточных выборов. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис не выразил однозначной поддержки импичмента, хотя резко критиковал Хегсета. На прошлой неделе на предвыборном митинге в Нью-Йорке он заявил, что демократическое большинство «выгонит Пита Хегсета из города».

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Обвинения демократов и ответ Пентагона

Демократы обвиняют Хегсета в увольнении более двух десятков высокопоставленных военных, организации смертельных атак на лодки, которые, по их утверждениям, перевозили наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана, а также в недостаточной прозрачности перед Конгрессом относительно войны с Ираном.

Член Комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Салуд Карбахаль назвал министра «катастрофой для Пентагона» и заявил, что поддержит импичмент, если Хегсет не уйдет в отставку. Конгрессмен Юджин Виндман, бывший полковник армии США, заявил, что действия министра, по его мнению, представляют риск для военнослужащих и национальной безопасности.

В Пентагоне отвергли критику, назвав Хегсета «трансформационным лидером». Пресс-секретарь ведомства Кингсли Уилсон заявила, что он сократил бюрократию, способствовал инновациям и повысил моральный дух и темпы набора в войска.

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