美国总统唐纳德·特朗普批评民主党人呼吁弹劾国防部长皮特·赫格塞思。在回答记者关于他是否担心五角大楼负责人可能被罢免的问题时，特朗普表示，民主党人“只会谈论弹劾所有人”。The Hill对此进行了报道。

特朗普称赫格塞思是一个“工作干得非常出色”的人，也是一名“伟大的战士”。总统表示，现任国防部负责人是多年来担任这一职位的最佳人选。

众议院对该倡议的支持

数名众议院民主党人向该媒体表示，他们支持共和党众议员托马斯·马西于9月提出的弹劾倡议。如果该党赢得国会下院多数席位，他们也准备支持民主党人为罢免赫格塞思采取的单独行动。

预计在议员们于11月中期选举结束后返回华盛顿后，将就马西的决议进行投票。众议院民主党少数党领袖哈基姆·杰弗里斯没有明确表示支持弹劾，尽管他严厉批评了赫格塞思。上周，他在纽约的一场竞选集会上表示，民主党多数派将“把皮特·赫格塞思赶出这座城市”。

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民主党人的指控与五角大楼的回应

民主党人指责赫格塞思解雇了二十多名高级军官，组织对船只的致命袭击——他们称这些船只在加勒比海和东太平洋运输毒品——以及在对伊朗战争问题上对国会缺乏足够透明度。

众议院军事委员会成员萨鲁德·卡巴哈尔称这名部长是“五角大楼的灾难”，并表示如果赫格塞思不辞职，他将支持弹劾。美国陆军前上校、众议员尤金·温德曼表示，他认为这名部长的行为给军人和国家安全带来风险。

五角大楼驳回了批评，称赫格塞思是一位“变革型领导者”。该部门发言人金斯利·威尔逊表示，他精简了官僚体系，推动了创新，并提升了军队士气和征兵速度。

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