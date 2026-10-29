W Polsce Konferencja Episkopatu skrytykowała decyzję Sejmu, który 20 października poparł nowe przepisy dotyczące przerwania ciąży w przypadku ciężkich wad płodu. Zmiany przewidują powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego, informuje Interia.

Za dokumentem w całości zagłosowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Centrum i Razem. Większość parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Trzeciej Drogi także poparła zmiany: „za” zagłosowało 24 posłów tych sił politycznych, a przeciw — pięciu. Przeciw wystąpiły Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej.

Stanowisko Episkopatu

24 października, podczas 406. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, jej przewodniczący, arcybiskup Tadeusz Wojda, oświadczył, że każdy człowiek ma godność i prawo do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jego zdaniem decyzje parlamentu mogą negatywnie wpłynąć na społeczne postrzeganie wartości życia i podważyć polską tradycję jego ochrony.

Wojda dodał, że biskupi sprzeciwiają się polityce, która, w ich ocenie, nie buduje, lecz niszczy, i wzywają do poszanowania życia każdego dziecka, w tym nienarodzonego.

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Reakcje posłanek

Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic oświadczyła, że Kościół ma prawo wyrażać swoje stanowisko, jednak jej zdaniem nie powinien wykorzystywać aparatu państwowego do wpływania na decyzje wierzących kobiet. Przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa powiedziała, że jej formacja polityczna popiera prawo kobiety do wyboru do 12. tygodnia ciąży i nie kieruje się w tej kwestii stanowiskiem Kościoła.

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Józefa Szczurek-Żelazko przypuściła, że apel Episkopatu może wpłynąć na część posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odniosła się także do rozmów w Sejmie o możliwym politycznym handlu wokół głosowania, zaznaczając, że byłoby to nie do przyjęcia, gdyby takie informacje się potwierdziły.

Sejm przewagą czterech głosów poparł również ustawę, która częściowo dekryminalizuje przerwanie ciąży i pomoc w nim. Według badania SW Research dla „Rzeczpospolitej” 67,2% ankietowanych Polaków popiera pewną formę liberalizacji przepisów: 37,7% — legalizację przerwania ciąży do 12. tygodnia, a kolejne 29,5% — powrót do kompromisu aborcyjnego.

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