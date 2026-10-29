Wyższy Sąd Krajowy Turyngii w Jenie w Niemczech skazał 66-letniego mężczyznę z Iraku na cztery lata i siedem miesięcy pozbawienia wolności za członkostwo w zagranicznej organizacji terrorystycznej. Sąd uznał za udowodnione, że mężczyzna dołączył do organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie w 2014 roku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, informuje Der Spiegel.

Praca w propagandzie i udział w walkach

Według sądu oskarżony wykonywał w ISIS różne zadania. Początkowo zajmował stanowisko kierownicze w jednostce medialnej i propagandowej grupy. W lipcu 2015 roku mężczyzna doznał ciężkich obrażeń podczas walk w Iraku.

W 2015 i 2016 roku wykonywał zadania w policji islamskiej i nadal aktywnie uczestniczył w działaniach bojowych. Otrzymywał za to wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne dla siebie oraz swojej rodziny. Sąd zaznaczył również, że mężczyzna w dużej mierze przyznał się do członkostwa w ISIS i swojej działalności jako instruktor.

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Sąd odrzucił wersję o przymusie

Mężczyzna, który urodził się w 1960 roku i pochodzi z Mosulu, opuścił Irak w drugiej połowie 2017 roku. Od grudnia ubiegłego roku przebywa w areszcie. W sądzie twierdził, że nie wstąpił do ISIS dobrowolnie, lecz zgodził się na współpracę, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie.

Sąd uznał te wyjaśnienia za linię obrony, którą podważyły dowody, w tym listy członków grupy oraz film propagandowy. Federalna Prokuratura Generalna domagała się sześciu lat pozbawienia wolności, natomiast obrona wnioskowała o uniewinnienie oskarżonego lub orzeczenie kary w zawieszeniu. Sąd postanowił przedłużyć tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Przy wymierzaniu kary sąd uwzględnił, że bezpośredni udział skazanego w zabójstwach lub zbrodniach przeciwko ludzkości nie był przedmiotem tego postępowania. Za okoliczność obciążającą uznano szczególne niebezpieczeństwo ISIS jako organizacji terrorystycznej.

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