德国耶拿的图林根州高等法院以加入外国恐怖组织罪，判处一名来自伊拉克的66岁男子四年七个月监禁。法院认定，该男子于2014年加入恐怖组织“伊斯兰国”。判决尚未生效，据《明镜》报道。

从事宣传工作并参与战斗

据法院称，被告在“伊斯兰国”承担过不同任务。起初，他在该组织的媒体和宣传部门担任领导职务。2015年7月，该男子在伊拉克的战斗中受重伤。

2015年和2016年，他在伊斯兰警察部门执行任务，并继续积极参与战斗行动。为此，他获得工资及供自己和家人使用的其他款项。法院还指出，该男子在很大程度上承认了自己是“伊斯兰国”成员以及担任教官的活动。

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法院驳回受到胁迫的说法

该男子1960年出生，来自摩苏尔，于2017年下半年离开伊拉克。自去年12月以来，他一直被羁押。他在法庭上称，自己并非自愿加入“伊斯兰国”，而是为了保障家人的安全才同意合作。

法院认为，这些解释是辩护说法，已被包括该组织成员名单和宣传视频在内的证据推翻。联邦总检察院要求判处六年监禁，而辩护方请求宣告被告无罪或判处缓刑。法院决定继续羁押该男子。

法院在量刑时考虑到，被判刑者是否直接参与杀人或危害人类罪并非本案审理对象。法院将“伊斯兰国”作为恐怖组织的特别危险性列为加重情节。

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