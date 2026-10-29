Высший земельный суд Тюрингии в Йене, Германия, приговорил 66-летнего мужчину из Ирака к четырем годам и семи месяцам лишения свободы за членство в иностранной террористической организации. Суд счел доказанным, что мужчина присоединился к террористической группировке «Исламское государство» в 2014 году. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает Der Spiegel.

Работа в пропаганде и участие в боях

По данным суда, обвиняемый выполнял в ИГИЛ различные задачи. Сначала он занимал руководящую должность в медийном и пропагандистском подразделении группировки. В июле 2015 года мужчина получил тяжелые ранения во время боев в Ираке.

В 2015 и 2016 годах он выполнял задачи в исламской полиции и продолжал активно участвовать в боевых действиях. За это он получал зарплату и другие денежные выплаты для себя и своей семьи. Суд также отметил, что мужчина в значительной степени признал членство в ИГИЛ и свою деятельность в качестве инструктора.

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Суд отклонил версию о принуждении

Мужчина, родившийся в 1960 году и происходящий из Мосула, покинул Ирак во второй половине 2017 года. С декабря прошлого года он находится под стражей. В суде он утверждал, что вступил в ИГИЛ не добровольно, а согласился сотрудничать, чтобы обезопасить свою семью.

Суд счел эти объяснения версией защиты, которую опровергли доказательства, в том числе списки членов группировки и пропагандистское видео. Генеральная прокуратура требовала шести лет лишения свободы, тогда как защита просила оправдать подсудимого или назначить наказание условно. Суд постановил продлить содержание мужчины под стражей.

При назначении наказания суд учел, что непосредственное участие осужденного в убийствах или преступлениях против человечности не было предметом этого производства. Отягчающим обстоятельством назвали особую опасность ИГИЛ как террористической группировки.

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