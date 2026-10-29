Ukraina wezwała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ do zaostrzenia sankcji wobec „floty cieni” Rosji

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy Ołeksandr Karasewicz podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wezwał do wprowadzenia, utrzymania i zaostrzenia ukierunkowanych sankcji wobec rosyjskiej floty „cieniowej”. Ograniczenia powinny dotyczyć osób, przedsiębiorstw i statków zaangażowanych w obchodzenie sankcji dotyczących rosyjskiej ropy naftowej oraz wywóz skradzionego ukraińskiego zboża z tymczasowo okupowanych terytoriów.

Podkreślił również konieczność wzmocnienia międzynarodowego monitoringu i wymiany informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.

Urzędnik podkreślił, że Rosja nadal celowo atakuje infrastrukturę portową i statki handlowe na Morzu Czarnym za pomocą rakiet i dronów. Od początku pełnej inwazji uszkodzono ponad 1600 obiektów portowych i ponad 260 statków cywilnych, a poszkodowanych zostało ponad 330 osób cywilnych. Skala ataków znacznie wzrosła: w całym 2025 roku odnotowano 25 ataków, podczas gdy w okresie od czerwca do września 2026 roku – ponad 95.

Karasewicz podkreślił, że blokada ukraińskiego eksportu morskiego zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu 400 milionów ludzi na świecie i wezwał do pociągnięcia Moskwy do odpowiedzialności za ataki i szkody ekologiczne. Jednocześnie zaznaczył, że nowoczesne technologie, w szczególności sztuczna inteligencja i zdjęcia satelitarne, powinny przyczyniać się do wykrywania zagrożeń i ochrony statków cywilnych.

Źródło: Ukrinform.

Tymczasem administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zezwala inwestorom na rozpoczęcie procedury zakupu i przebudowy tankowców należących do „floty cieni”, objętych sankcjami, w celu dalszego transportu ropy nieobjętej sankcjami.

W Rosji – państwie agresorze – grupa tankowców objętych sankcjami utknęła w lipcu w lodzie w pobliżu cieśniny Wilkickiego na Północnym Szlaku Morskim prowadzącym do Chin. Statki zakotwiczyły około 1300 kilometrów na północ od koła podbiegunowego.

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