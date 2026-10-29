乌克兰在联合国安理会上呼吁加强对俄罗斯“影子舰队”的制裁

乌克兰外交部国务秘书亚历山大·卡拉塞维奇在联合国安理会会议上呼吁，对俄罗斯“影子舰队”实施、维持并加强定向制裁。 相关限制应针对那些参与规避针对俄罗斯石油的制裁，以及从临时被占领土走私被劫持的乌克兰谷物出境的个人、公司和船舶。

他还强调，有必要加强国际监测和信息交流，以保障航运安全。

该官员强调，俄罗斯联邦继续有针对性地使用导弹和无人机袭击黑海地区的港口基础设施和商船。 自全面入侵开始以来，已有超过1600处港口设施和260多艘民用船只受损，另有330多名平民受伤。 袭击规模显著扩大：2025年全年共记录25起袭击，而2026年6月至9月期间则超过95起。

卡拉塞维奇强调，封锁乌克兰的海上出口危及全球4亿人的粮食安全，并呼吁追究莫斯科方面对袭击及生态破坏的责任。 与此同时，他指出，现代技术，特别是人工智能和卫星图像，应有助于发现威胁并保护民用船只。

来源：乌克兰通讯社。

与此同时，美国总统唐纳德·特朗普的政府允许投资者启动购买和改装受制裁的“影子船队”油轮的程序，以便后续运输不受制裁影响的石油。

在侵略国俄罗斯，一队受制裁的油轮于7月在通往中国的北方海路上的维尔基茨基海峡附近被冰封。 这些船只在北极圈以北约1300公里处抛锚。

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