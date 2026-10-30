海上无人机袭击保加利亚附近集装箱船——《财富》

三架海上无人机在保加利亚东北海岸附近的黑海袭击了悬挂利比里亚国旗的集装箱船 Contship Jet。《财富》报道称，消息援引保加利亚国防部长迪米塔尔·斯托扬诺夫的话。

据他称，袭击发生在当地时间13时前不久，地点位于沙布拉市东南方向约21海里处、卡利亚克拉角附近。该船正从以色列海法港驶往罗马尼亚康斯坦察。船上载有421个集装箱，但其内容物未被说明。

船员被疏散

据国家通讯社BTA报道，船员弃船后，水手被保加利亚海军和边防警察的救援船只接上船。获救的18名船员——14名菲律宾公民和4名乌克兰人——正被送往瓦尔纳接受医疗检查。

北约国家的反应

该事件发生当天，保加利亚、罗马尼亚和土耳其三国国防部长在索非亚举行会议，讨论黑海地区安全问题。会谈后，三个北约国家谴责针对商船的无人机袭击，并呼吁立即停止危及商船、海上基础设施和海上活动安全的攻击。三国还同意加强情报共享、预警能力以及在黑海地区的协调。

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整个10月期间，保加利亚和罗马尼亚沿海发生了一系列针对商船的无人机袭击。根据《财富》的数据，这些国家专属经济区内的袭击威胁到一条全球航运航线：两人死亡，另有至少25人被认为失踪。

俄罗斯联邦——侵略国——尚未声称对这些袭击负责，尽管怀疑指向莫斯科。保加利亚总理鲁门·拉德夫此前在议会表示，逻辑表明俄罗斯可能参与其中，但他补充说，这无法得到证明。

10月15日，北约秘书长马克·吕特表示，由于针对商船的袭击愈发频繁，北约已加强其东翼态势，包括提升反无人机能力。

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