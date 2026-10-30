Drony morskie zaatakowały kontenerowiec u wybrzeży Bułgarii — Fortune

Trzy drony morskie zaatakowały pływający pod banderą Liberii kontenerowiec Contship Jet na Morzu Czarnym u północno-wschodnich wybrzeży Bułgarii. Informuje o tym Fortune, powołując się na bułgarskiego ministra obrony Dimitara Stojanowa.

Według niego atak nastąpił krótko przed godz. 13:00 czasu lokalnego, około 21 mil morskich na południowy wschód od miasta Szabla, w pobliżu przylądka Kaliakra. Statek płynął z izraelskiego portu Hajfa do rumuńskiej Konstancy. Na jego pokładzie znajdowało się 421 kontenerów, jednak ich zawartości nie sprecyzowano.

Ewakuowano załogę

Załoga opuściła statek, po czym marynarzy podjęły jednostki ratownicze bułgarskiej marynarki wojennej i policji granicznej, podała państwowa agencja BTA. Uratowanych 18 członków załogi — 14 obywateli Filipin i czterech Ukraińców — transportowano do Warny na badania medyczne.

Reakcja państw NATO

Incydent miał miejsce w dniu spotkania ministrów obrony Bułgarii, Rumunii i Turcji w Sofii, poświęconego bezpieczeństwu w regionie Morza Czarnego. Po rozmowach trzy państwa NATO potępiły ataki dronów na statki handlowe i wezwały do natychmiastowego zaprzestania ataków zagrażających statkom handlowym, infrastrukturze morskiej i bezpieczeństwu działalności na morzu. Uzgodniły także wzmocnienie wymiany informacji wywiadowczych, zdolności wczesnego ostrzegania i koordynacji na Morzu Czarnym.

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W październiku u wybrzeży Bułgarii i Rumunii doszło do serii ataków dronów na statki handlowe. Według Fortune ataki w wyłącznych strefach ekonomicznych tych państw zagrażają globalnemu szlakowi żeglugowemu: zginęły dwie osoby, a co najmniej 25 kolejnych uważa się za zaginione.

Federacja Rosyjska — państwo-agresor — nie przyznała się do odpowiedzialności za te ataki, choć podejrzenia padły na Moskwę. Premier Bułgarii Rumen Radew oświadczył wcześniej w parlamencie, że logika wskazuje na możliwy udział Rosji, ale dodał, że nie da się tego udowodnić.

15 października sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że Sojusz wzmocnił swoją postawę na wschodniej flance, w tym rozbudowując zdolności przeciwdziałania dronom z powodu częstszych uderzeń na statki handlowe.

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