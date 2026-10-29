Departament Sprawiedliwości USA, według ABC News, wydał wezwania w sprawie możliwej próby umieszczenia na karcie do głosowania w wyborach uzupełniających na Alasce kandydata o tym samym imieniu i nazwisku co republikański senator Dan Sullivan. The Guardian informuje, powołując się na źródła ABC News zaznajomione ze sprawą.

Informacje o śledztwie

Informacje o federalnym śledztwie pojawiły się dzień po publikacji artykułu przez „The New York Times”. Gazeta podała, że działania mające na celu wprowadzenie do wyścigu o mandat w Senacie kolejnego kandydata o nazwisku Dan Sullivan były prowadzone przez kampanię demokratki Mary Peltoli, która przez kilka miesięcy zaprzeczała swojemu udziałowi.

Według „The New York Times” celem tej inicjatywy mogło być wprowadzenie w błąd wyborców z Alaski, którzy planowali poprzeć urzędującego republikańskiego senatora. Głosowanie w tym wyścigu ma odbyć się we wtorek.

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Działania władz Alaski i pozew Trumpa

Wcześniej tego samego dnia republikański gubernator Alaski Mike Dunleavy ogłosił wszczęcie śledztwa karnego w tej sprawie.

W zeszłym tygodniu Donald Trump oświadczył, że polecił Departamentowi Sprawiedliwości złożenie pozwu w celu zablokowania certyfikacji wyborów do Senatu, jeśli Sullivan nie wygra. Według „The Guardian” rozpatrywanie tego pozwu trwa.

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