Мін’юст США, за даними ABC News, видав повістки у справі виборів на Алясці — The Guardian

Міністерство юстиції США, за даними ABC News, видало повістки у справі про можливу спробу включити до бюлетеня на проміжних виборах на Алясці кандидата з таким самим ім’ям, як у сенатора-республіканця Дена Саллівана. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела ABC News, обізнані з ситуацією.

Повідомлення про розслідування

Повідомлення про федеральне розслідування з’явилося наступного дня після публікації The New York Times. Видання повідомило, що зусилля із залучення до сенатських перегонів ще одного кандидата на ім’я Ден Салліван очолювала кампанія демократки Мері Пелтоли, яка протягом кількох місяців заперечувала свою причетність.

За даними The New York Times, метою цієї ініціативи могло бути введення в оману виборців Аляски, які планували підтримати чинного сенатора-республіканця. Голосування в цих перегонах має відбутися у вівторок.

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Дії влади Аляски та позов Трампа

Раніше того ж дня губернатор Аляски від Республіканської партії Майк Данліві оголосив про кримінальне розслідування цієї справи.

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що доручив Міністерству юстиції подати позов для блокування сертифікації виборів до Сенату, якщо Салліван не переможе. За даними The Guardian, розгляд цього позову триває.

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