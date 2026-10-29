Министерство юстиции США, по данным ABC News, выдало повестки по делу о возможной попытке включить в бюллетень на промежуточных выборах на Аляске кандидата с тем же именем, что и у сенатора-республиканца Дэна Салливана. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники ABC News, знакомые с ситуацией.

Сообщения о расследовании

Сообщения о федеральном расследовании появились на следующий день после публикации The New York Times. Издание сообщило, что усилия по привлечению к сенатской гонке еще одного кандидата по имени Дэн Салливан возглавляла кампания демократки Мэри Пелтолы, которая на протяжении нескольких месяцев отрицала свою причастность.

По данным The New York Times, целью этой инициативы могло быть введение в заблуждение избирателей Аляски, которые планировали поддержать действующего сенатора-республиканца. Голосование в этой гонке должно состояться во вторник.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Действия властей Аляски и иск Трампа

Ранее в тот же день губернатор Аляски от Республиканской партии Майк Данливи объявил об уголовном расследовании этого дела.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что поручил Министерству юстиции подать иск для блокирования сертификации выборов в Сенат, если Салливан не победит. По данным The Guardian, рассмотрение этого иска продолжается.

Читай нас в