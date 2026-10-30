一架执行欧盟维和任务EUFOR Althea的意大利军用直升机在波斯尼亚和黑塞哥维那坠毁。4人死亡，另有11人受伤，《耶路撒冷邮报》报道，并援引意大利国防部的消息。

遇难者包括军人和红十字会成员

机上共有15人。两名遇难者是意大利陆军军人，另外两人是意大利红十字会志愿军事团成员。

全部11名伤者正在接受医疗救助。据意大利国防部门称，他们的生命没有危险。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

事故发生在布尔奇科区的戈里切村。ANSA通讯社报道称，直升机在该定居点坠落。当地媒体公布的画面显示，这架军用运输直升机翻覆在地面上，严重受损。

事故原因正在调查中

该飞行器参与了由欧盟驻波斯尼亚和黑塞哥维那部队开展的“阿尔泰亚”行动。该任务负责监督《代顿和平协议》的执行情况。

意大利国防部表示，直升机坠毁原因正在调查中，事故情况也正在查明。意大利国防部长圭多·克罗塞托向遇难者家属表示慰问。意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼也表示，她牵挂遇难者、他们的家属以及致力于维护该地区和平与稳定的任务参与人员。

关注我们在