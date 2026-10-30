在美国，两名众议院主要民主党人罗伯特·加西亚和杰米·拉斯金呼吁总统唐纳德·特朗普保存其与基于人工智能的聊天机器人的对话。他们在周四公开的一封致总统的信中提出了这一要求，据阿纳多卢通讯社报道。

关于与AI通信的要求

加西亚和拉斯金分别是众议院监督委员会和司法委员会的主要民主党人。这封信是在有报道称特朗普曾就美国在委内瑞拉的军事行动向Grok寻求建议后发出的。Grok是社交平台X的聊天机器人，该平台归埃隆·马斯克所有。

立法者认为，总统及其工作人员向AI提出的提示词以及收到的回复，根据《总统记录法》均属于总统记录，必须予以保存。

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要求举行闭门简报会

加西亚和拉斯金还要求就特朗普使用人工智能聊天机器人举行闭门简报会。他们希望获得有关白宫保存、保护和监督AI提示词及回复政策的信息。

在信中，立法者提及围绕Grok此前发生的公开争议，X随后表示已对该技术进行了调整。他们还提到了2月28日对伊朗米纳布一所小学的袭击。根据信中引用的数据，当时约有175人死亡，其中大多数是12岁以下的女学生。

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