五角大楼正在准备一份规模为1.1万亿美元的美国国防预算草案，比美国总统唐纳德·特朗普要求的1.5万亿美元少4000亿美元。《耶路撒冷邮报》援引Politico报道称，Politico引述了一名国防工业代表、两名前官员以及另一名知情人士的话。

按较低支出进行规划

据Politico报道，创纪录的1.5万亿美元资金规模取决于预算协调程序。该程序将允许共和党立法者在1.15万亿美元的基础预算上增加3500亿美元。

该媒体的消息人士称，五角大楼的规划人员已经在确定预算较少时将被优先考虑的国防项目。一名前官员表示，没有人预计资金会接近1.5万亿美元，而支出较少的计划是更可能出现的情景。

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与伊朗战争后的支出

削减资金可能会影响新防务协议的签订、现有项目的延续，以及补充在与伊朗战争期间耗尽的美国武器库存的速度。根据五角大楼最新估计，美国在这场战争上的支出约为470亿美元，其中约290亿美元用于替换关键弹药。

据该媒体消息，白宫管理和预算办公室主任拉塞尔·沃特此前表示，如果国会不支持白宫计划，特朗普政府尚未准备为五角大楼关键项目提供资金的替代机制。

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