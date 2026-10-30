Pentagon przygotowuje projekt budżetu obronnego USA o wartości 1,1 bln dolarów, czyli o 400 mld dolarów mniej niż 1,5 bln dolarów, o które wystąpił prezydent USA Donald Trump. Jerusalem Post informuje o tym, powołując się na Politico, które cytuje przedstawiciela przemysłu obronnego, dwóch byłych urzędników oraz jeszcze jedną osobę zaznajomioną ze sprawą.

Kalkulacja na niższe wydatki

Według Politico rekordowe finansowanie w wysokości 1,5 bln dolarów zależy od procedury uzgodnienia budżetowego. Umożliwiłaby ona republikańskim ustawodawcom dodanie 350 mld dolarów do bazowego budżetu na poziomie 1,15 bln dolarów.

Rozmówcy publikacji twierdzą, że planiści Pentagonu już określają programy obronne, którym zostanie przyznany priorytet w przypadku mniejszego budżetu. Jeden z byłych urzędników powiedział, że nikt nie oczekuje finansowania zbliżonego do 1,5 bln dolarów, a plany niższych wydatków są bardziej prawdopodobnym scenariuszem.

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Wydatki po wojnie z Iranem

Ograniczenie finansowania może wpłynąć na zawieranie nowych umów obronnych, kontynuację istniejących programów oraz tempo uzupełniania amerykańskich zapasów uzbrojenia, uszczuplonych podczas wojny z Iranem. Według najnowszych szacunków Pentagonu wydatki USA na tę wojnę wynoszą około 47 mld dolarów, z czego około 29 mld dolarów przypada na zastąpienie krytycznie ważnej amunicji.

Dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu Białego Domu Russell Vought, według informacji publikacji, wcześniej oświadczył, że administracja Trumpa nie przygotowała alternatywnego mechanizmu finansowania krytycznie ważnych programów Pentagonu, jeśli Kongres nie poprze planu Białego Domu.

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