Пентагон готовит проект оборонного бюджета США объемом $1,1 трлн, что на $400 млрд меньше $1,5 трлн, запрошенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на Politico, которое цитирует представителя оборонной промышленности, двух бывших чиновников и еще одного человека, осведомленного в этом вопросе.

Расчет на меньшие расходы

По данным Politico, рекордный объем финансирования в $1,5 трлн зависит от процедуры бюджетного согласования. Она позволила бы законодателям-республиканцам добавить $350 млрд к базовому бюджету на уровне $1,15 трлн.

Собеседники издания утверждают, что планировщики Пентагона уже определяют оборонные программы, которым будет отдан приоритет в случае меньшего бюджета. Один из бывших чиновников сказал, что никто не ожидает финансирования, близкого к $1,5 трлн, а планы на меньшие расходы являются более вероятным сценарием.

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Расходы после войны с Ираном

Сокращение финансирования может повлиять на заключение новых оборонных соглашений, продолжение действующих программ и темпы пополнения американских запасов вооружений, истощенных во время войны с Ираном. По последним оценкам Пентагона, расходы США на эту войну составляют около $47 млрд, из которых примерно $29 млрд приходится на замену критически важных боеприпасов.

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, по информации издания, ранее заявил, что администрация Трампа не подготовила альтернативного механизма финансирования критически важных программ Пентагона, если Конгресс не поддержит план Белого дома.

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