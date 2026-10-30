Пентагон готує бюджет США на $1,1 трлн замість $1,5 трлн — Jerusalem Post

Пентагон готує проєкт оборонного бюджету США обсягом 1,1 трлн доларів, що на 400 млрд доларів менше від 1,5 трлн доларів, запитаних президентом США Дональдом Трампом. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на Politico, яке цитує представника оборонної промисловості, двох колишніх посадовців і ще одну людину, обізнану з питанням.

Розрахунок на менші видатки

За даними Politico, рекордний обсяг фінансування у 1,5 трлн доларів залежить від процедури бюджетного узгодження. Вона дала б змогу законодавцям-республіканцям додати 350 млрд доларів до базового бюджету на рівні 1,15 трлн доларів.

Співрозмовники видання стверджують, що планувальники Пентагону вже визначають оборонні програми, яким нададуть пріоритет у разі меншого бюджету. Один із колишніх посадовців сказав, що ніхто не очікує фінансування, близького до 1,5 трлн доларів, а плани на менші видатки є більш імовірним сценарієм.

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Витрати після війни з Іраном

Скорочення фінансування може вплинути на укладення нових оборонних угод, продовження чинних програм і темпи поповнення американських запасів озброєнь, виснажених під час війни з Іраном. За останніми оцінками Пентагону, витрати США на цю війну становлять близько 47 млрд доларів, із яких приблизно 29 млрд доларів припадає на заміну критично важливих боєприпасів.

Директор Бюджетного управління Білого дому Рассел Воут, за інформацією видання, раніше заявив, що адміністрація Трампа не підготувала альтернативного механізму фінансування критично важливих програм Пентагону, якщо Конгрес не підтримає план Білого дому.

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