美国总统唐纳德·特朗普取消了原定于周末在堪萨斯州萨利纳市和艾奥瓦州迪比克市举行的竞选集会。相反，他计划在中期选举前致电参加共和党在不同州举行的竞选活动，《耶路撒冷邮报》报道。

取消的活动

萨利纳的集会原定于周六举行，迪比克的活动原定于周日举行。特朗普对记者表示，他觉得没有必要前往堪萨斯州。当地共和党参议员罗杰·马歇尔正与民主党候选人亚当·汉密尔顿展开竞争激烈的选战。

随后，共和党全国委员会也宣布取消艾奥瓦州的集会，那里有多场竞争激烈的众议院选举。特朗普表示，他预计共和党人在投票日将取得强劲的结果。

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电话讲话和出行

与特朗普有关联的竞选资金组织MAGA Inc表示，将在至少19个州组织一系列有总统参加的电话集会，其中包括堪萨斯州和艾奥瓦州。与此同时，预计特朗普在选举前还将访问几个州，其中包括佛罗里达州，当地活动定于周五举行。

自10月1日以来，特朗普已在19个州举行了25场集会，主要是在倾向共和党的州的农村地区为其政党发表支持讲话。周二的中期选举将决定共和党是否能保住在美国参议院和众议院的微弱多数席位。

特朗普周一在密西西比州发表讲话时声音听起来沙哑，他说人类的声带并非为每天举行集会而设计。周四在南卡罗来纳州的一场活动后，他对记者表示自己感觉“非常好”。

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