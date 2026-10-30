德国雷姆沙伊德警方在一家汽车维修厂地下发现了四个藏有武器和弹药的隐蔽房间。据Interia报道，执法人员查获约300件可使用的枪支、近10万发弹药、手榴弹和反坦克武器。

藏匿处发现了什么

查获物品包括125挺机枪、67支冲锋枪、51支手枪、11支左轮手枪和32件长枪械，其中包括高精度步枪。地下房间内还存放着13件反坦克武器和38枚手榴弹。执法人员花了数周时间才将武器和弹药运走。

警方在搜查期间还发现了第三帝国时期的制服。当地报纸Remscheider General-Anzeiger写道，部分爆炸物被认为过于危险，无法运往警方的证物储存设施，因此在雷姆沙伊德的一处采石场被引爆。

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司法案件与波兰线索

这家维修厂的60岁老板承认非法贩运武器。他还表示，自己曾在波兰购买70支捷克制Skorpion冲锋枪，之后被运往德国。据Remscheider General-Anzeiger报道，一名参与运输的波兰男子称，这些武器被藏在家具中运往雷姆沙伊德。未能查明这70件武器最终流向何处。

另外两名男子承认曾从维修厂老板处购买Skorpion冲锋枪和弹药。他们已分别被判处两年半和三年半监禁。对于主要被告，法院、检方和辩方达成的协议规定，其承认被指控罪名后将被判处六至七年监禁。

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