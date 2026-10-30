В Ремшайде, Германия, полиция обнаружила под автомастерской четыре скрытых помещения с оружием и боеприпасами. По данным Interia, правоохранители изъяли примерно 300 пригодных к использованию единиц огнестрельного оружия, почти 100 тысяч патронов, гранаты и противотанковое вооружение.

Что нашли в тайниках

Среди изъятого были 125 пулеметов, 67 пистолетов-пулеметов, 51 пистолет, 11 револьверов и 32 единицы длинноствольного оружия, в том числе высокоточные винтовки. В подземных помещениях также хранились 13 единиц противотанкового вооружения и 38 ручных гранат. На вывоз оружия и боеприпасов правоохранителям понадобилось несколько недель.

Во время обыска полиция также нашла униформу времен Третьего рейха. Как пишет местная газета Remscheider General-Anzeiger, часть взрывчатых материалов считали слишком опасными для перевозки в полицейское хранилище вещественных доказательств, поэтому их взорвали в карьере в Ремшайде.

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Судебное дело и польский след

60-летний владелец мастерской признался в незаконной торговле оружием. Он также заявил, что приобрел в Польше 70 чешских пистолетов-пулеметов Skorpion, которые впоследствии доставили в Германию. По информации Remscheider General-Anzeiger, мужчина из Польши, участвовавший в перевозке, сообщил, что оружие транспортировали в Ремшайд, спрятав в мебели. Установить, где в итоге оказались эти 70 единиц оружия, не удалось.

Двое других мужчин признались, что покупали у владельца мастерской пистолеты-пулеметы Skorpion и патроны. Их уже приговорили к двум с половиной и трем с половиной годам лишения свободы. Для главного обвиняемого договоренность между судом, прокуратурой и защитой предусматривает наказание от шести до семи лет лишения свободы в обмен на признание предъявленных обвинений.

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