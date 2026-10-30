法国首架Dassault Falcon 8X Archange电子情报侦察机于10月7日抵达诺曼底的埃夫勒-福维尔105空军基地。法国空天军今后将从这里运营这一机型。飞机着陆后进入技术和作战试验阶段，AeroTime报道。

在埃夫勒进行测试

相关工作由军事航空专业中心CEAM领导，该机构隶属法国空天军，负责航空装备的测试和评估。CEAM的一个专门团队参与了装载程序测试以及飞机运行设备检查。

相关工作与法国国防采购局DGA的飞行测试部门，以及Dassault Aviation和Thales两家公司协调开展。驻扎在埃夫勒、将接收这些飞机的Dunkerque第5/64空中电子战中队也为此次测试提供支持。

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10月8日，这架飞机及其任务系统向法国空天军参谋长以及军方和民事当局的高级官员进行了展示。该活动是法国高等国防研究院组织的空天军能力展示的一部分。

替代C-160G Gabriel

Archange是Avions de Renseignement à CHArge utile de Nouvelle GEnération的缩写。该项目将改装后的Dassault Falcon 8X与Thales开发的CUGE系统相结合。根据法国武装部队部的信息，该飞机旨在收集和分析敌方电磁辐射，实时更新和分发有关其电子战斗序列的数据，并补充电子战数据库和资料库。

这些新飞机将替代法国于2022年退役的Transall C-160G Gabriel。该部预计将在2028至2029年间向部队交付3架Archange飞机和3套地面系统。这比此前的时间表更晚，原计划在2025年、2026年和2028年交付。

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