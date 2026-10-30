Pierwszy francuski samolot rozpoznania radioelektronicznego Dassault Falcon 8X Archange 7 października przybył do bazy lotniczej Évreux-Fauville 105 w Normandii. To właśnie stamtąd Francuskie Siły Powietrzne i Kosmiczne będą w przyszłości eksploatować ten typ samolotów. Po lądowaniu maszyna weszła w fazę eksperymentów technicznych i operacyjnych, informuje AeroTime.

Testy w Évreux

Prace prowadzi Centrum Ekspertyzy Powietrznej CEAM, struktura Francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych zajmująca się testowaniem i oceną sprzętu lotniczego. Specjalny zespół CEAM uczestniczył w testowaniu procedur załadunku oraz kontroli wyposażenia operacyjnego samolotu.

Prace koordynowano z jednostką prób w locie francuskiej agencji zamówień obronnych DGA, a także z firmami Dassault Aviation i Thales. Kampanię wspiera również 5/64 Eskadra Powietrznej Walki Elektronicznej Dunkerque, stacjonująca w Évreux, która ma otrzymać te samoloty.

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8 października samolot i jego system misyjny zaprezentowano szefowi sztabu Francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych oraz wysokim przedstawicielom władz wojskowych i cywilnych. Wydarzenie odbyło się w ramach prezentacji możliwości Sił Powietrznych i Kosmicznych, zorganizowanej przez Francuski Instytut Wyższych Studiów Obrony Narodowej.

Zastąpienie C-160G Gabriel

Archange jest skrótem od Avions de Renseignement à CHArge utile de Nouvelle GEnération. Program łączy zmodyfikowany Dassault Falcon 8X z systemem CUGE opracowanym przez Thales. Według francuskiego Ministerstwa Sił Zbrojnych samolot jest przeznaczony do zbierania i analizy emisji elektromagnetycznych przeciwnika, aktualizowania i rozpowszechniania w czasie rzeczywistym danych o jego elektronicznym ugrupowaniu bojowym, a także uzupełniania baz danych i bibliotek walki elektronicznej.

Nowe samoloty mają zastąpić Transall C-160G Gabriel, które Francja wycofała ze służby w 2022 roku. Ministerstwo oczekuje przekazania siłom zbrojnym trzech samolotów Archange i trzech systemów naziemnych w latach 2028–2029. Jest to później niż w poprzednim harmonogramie, który przewidywał dostawy w 2025, 2026 i 2028 roku.

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