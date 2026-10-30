在波兰，法律与公正党（PiS）主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基抵达检察院，作为证人接受讯问，案件涉及宪法法庭法官未获准审理案件。国家检察院发言人普热梅斯瓦夫·诺瓦克证实了这一消息，RMF24报道。

针对法庭法官的调查

国家检察院于4月底启动了该程序。此案涉及3月由众议院选出的6名宪法法庭法官中，有4人未获准行使职权：克雷斯蒂安·马尔凯维奇、马尔钦·久尔达、安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡和马切伊·塔博罗夫斯基。

另外两名法官就此案提交了申诉；他们同样由众议院在当时选出，并获准审理案件——马格达莱娜·本特科夫斯卡和达留什·绍斯特克。9月底，调查中有两人被提出指控，其中包括滥用职权和不履行公务。涉事者是宪法法庭办公厅主任和法庭卫队指挥官。

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计划中的讯问

5月，调查人员已将波兰总统办公厅主任兹比格涅夫·博古茨基作为证人进行讯问。检察院还打算就同一案件讯问总统卡罗尔·纳夫罗茨基。

有关宪法法庭法官宣誓就职的争议自4月以来一直持续。4月9日，4名未获邀前往总统府宣誓的法官在众议院宣誓，并使用了他们是在“总统面前”宣誓的表述。他们将文件提交给总统办公厅，并抵达法庭大楼，但法庭院长博格丹·希文奇科夫斯基没有允许他们审理案件。他表示，众议院发生的事件不能被视为在总统面前宣誓。

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