Качинський прибув на допит до прокуратури Польщі — RMF24

У Польщі голова партії «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качинський прибув до прокуратури на допит як свідок у розслідуванні щодо недопуску суддів Конституційного трибуналу до розгляду справ. Це підтвердив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, повідомляє RMF24.

Розслідування щодо суддів трибуналу

Провадження Національна прокуратура розпочала наприкінці квітня. Воно стосується недопуску до здійснення повноважень чотирьох із шести суддів Конституційного трибуналу, обраних Сеймом у березні: Кристіана Маркевича, Марціна Дзюрди, Анни Корвін-Пйотровської та Мацея Таборовського.

Заяву у цій справі подали двоє інших суддів, яких Сейм обрав тоді ж і допустив до розгляду справ, — Магдалена Бентковська та Даріуш Шостек. Наприкінці вересня в межах розслідування двом особам висунули обвинувачення, зокрема у зловживанні повноваженнями та невиконанні службових обов’язків. Ідеться про директора канцелярії Конституційного трибуналу та коменданта Варти трибуналу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заплановані допити

У травні слідчі вже допитали як свідка голову канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького. Прокуратура також має намір допитати президента Кароля Навроцького в цій самій справі.

Спір щодо складання присяги суддями Конституційного трибуналу триває з квітня. Четверо суддів, яких не запросили до Президентського палацу для складення присяги, 9 квітня склали її в Сеймі з формулюванням, що роблять це «перед президентом». Вони передали документи до канцелярії президента та прибули до будівлі трибуналу, однак його голова Богдан Свєнчковський не допустив їх до розгляду справ. Він заявив, що подію в Сеймі не можна вважати складенням присяги перед президентом.

Читай нас у