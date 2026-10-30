W Polsce prezes partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Jarosław Kaczyński przybył do prokuratury na przesłuchanie w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Potwierdził to rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, informuje RMF24.

Śledztwo dotyczące sędziów Trybunału

Prokuratura Krajowa wszczęła postępowanie pod koniec kwietnia. Dotyczy ono niedopuszczenia do wykonywania uprawnień czterech z sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w marcu: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego.

Zawiadomienie w tej sprawie złożyło dwoje innych sędziów, których Sejm wybrał w tym samym czasie i dopuścił do orzekania — Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Pod koniec września w ramach śledztwa dwóm osobom postawiono zarzuty, w tym nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków służbowych. Chodzi o dyrektora kancelarii Trybunału Konstytucyjnego i komendanta Straży Trybunału.

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Planowane przesłuchania

W maju śledczy przesłuchali już w charakterze świadka szefa Kancelarii Prezydenta Polski Zbigniewa Boguckiego. Prokuratura zamierza również przesłuchać w tej samej sprawie prezydenta Karola Nawrockiego.

Spór dotyczący złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego trwa od kwietnia. Czterej sędziowie, którzy nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na złożenie ślubowania, 9 kwietnia złożyli je w Sejmie, używając formuły, że czynią to „przed prezydentem”. Przekazali dokumenty do Kancelarii Prezydenta i przybyli do budynku Trybunału, jednak jego prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do orzekania. Oświadczył, że wydarzenia w Sejmie nie można uznać za złożenie ślubowania przed prezydentem.

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