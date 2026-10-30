Prezydent USA Donald Trump odwołał zaplanowane na weekend przedwyborcze wiece w miastach Salina w stanie Kansas i Dubuque w stanie Iowa. Zamiast tego planuje telefonicznie łączyć się z wydarzeniami kampanijnymi Partii Republikańskiej w różnych stanach przed wyborami śródokresowymi, informuje Jerusalem Post.

Odwołane wydarzenia

Wiec w Salinie był zaplanowany na sobotę, a wydarzenie w Dubuque — na niedzielę. Trump powiedział dziennikarzom, że nie czuje potrzeby podróżowania do Kansas. Republikański senator Roger Marshall bierze tam udział w wyrównanym wyścigu z kandydatem Partii Demokratycznej Adamem Hamiltonem.

Później Republikański Komitet Narodowy poinformował również o odwołaniu wiecu w Iowa, gdzie odbywa się kilka wyrównanych wyścigów do Izby Reprezentantów. Trump powiedział, że oczekuje mocnego wyniku republikanów w dniu głosowania.

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Wystąpienia telefoniczne i podróże

Powiązana z Trumpem grupa finansująca kampanię MAGA Inc oświadczyła, że organizuje serię telefonicznych wieców z udziałem prezydenta w co najmniej 19 stanach, w tym w Kansas i Iowa. Jednocześnie oczekuje się, że Trump odwiedzi jeszcze kilka stanów przed wyborami, w tym Florydę, gdzie wydarzenie zaplanowano na piątek.

Od 1 października Trump przeprowadził 25 wieców w 19 stanach, występując głównie na poparcie swojej partii na obszarach wiejskich stanów sprzyjających Partii Republikańskiej. Wybory śródokresowe we wtorek rozstrzygną, czy republikanie utrzymają niewielką większość w Senacie i Izbie Reprezentantów USA.

Podczas wystąpienia w Missisipi w poniedziałek Trump, którego głos brzmiał chrapliwie, powiedział, że ludzkie struny głosowe nie są stworzone do codziennych wieców. W czwartek po wydarzeniu w Karolinie Południowej powiedział dziennikarzom, że czuje się „idealnie”.

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