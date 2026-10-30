W Estonii, w pobliżu Narwy, ukończono budowę pierwszych betonowych bunkrów w ramach Bałtyckiej Linii Obrony. Prace nad instalacją takich obiektów trwają w prowincji Ida-Virumaa na północnym wschodzie kraju, informuje ERR News.

Estonia planuje rozmieścić wzdłuż granicy z Rosją około 600 obiektów obronnych. Pierwsze bunkry w ramach tego projektu wybudowano w ubiegłym roku na południu kraju. Estoński odcinek Bałtyckiej Linii Obrony ma długość około 100 kilometrów.

Obiekty obronne na granicy

Bałtycka Linia Obrony jest wspólną siecią obiektów ochronnych Estonii, Łotwy i Litwy wzdłuż granic z Rosją i Białorusią. Według urzędników przeszkody w północno-wschodniej i południowo-wschodniej Estonii mają spowalniać posuwanie się przeciwnika, a betonowe bunkry mają chronić wojskowych przed ostrzałem artyleryjskim.

Inspektor ds. inżynieryjnych Estońskich Sił Obronnych Ainar Afanasyev oświadczył, że linia obronna jest przygotowywana w czasie pokoju na potrzeby realizacji planu wojennego. Według niego, w przypadku przekroczenia granicy przez przeciwnika czasu na przygotowanie będzie niewiele, dlatego pozycje obronne są urządzane bezpośrednio przy granicy.

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Przeszkody i dalsze prace

Najwięcej w zakresie instalowania przeszkód wykonano już w północno-wschodniej Estonii. Wzdłuż granicy zgromadzono również tysiące zapór przeciwpancernych, znanych jako „zęby smoka”, aby w razie potrzeby szybko rozmieścić je w terenie.

Budowa bunkrów okazała się najbardziej pracochłonną częścią projektu. Dotychczas ukończono 28 obiektów, a tempo prac spowolniło z powodu sporów prawnych podczas zamówień publicznych. Kierownik projektu Bałtyckiej Linii Obrony w Estońskim Centrum Inwestycji Obronnych Armin Siilivask poinformował, że spory dotyczące zamówień zostały ostatecznie rozstrzygnięte, więc procedury mogą być kontynuowane.

Gotowe bunkry zostaną wyposażone w zasilanie elektryczne i systemy łączności, a Estońskie Siły Obronne wykopią obok nich okopy i urządzą stanowiska ogniowe. Koszt budowy linii obronnej szacuje się na prawie 60 mln euro, a zakończenie prac planowane jest do końca przyszłego roku.

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