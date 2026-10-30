Біля Нарви завершили перші бункери Балтійської лінії оборони — ERR News

В Естонії поблизу Нарви завершили спорудження перших бетонних бункерів у межах Балтійської лінії оборони. Роботи зі встановлення таких споруд тривають у повіті Іда-Вірумаа на північному сході країни, повідомляє ERR News.

Естонія планує розмістити вздовж кордону з росією приблизно 600 оборонних споруд. Перші бункери в межах цього проєкту торік звели на півдні країни. Естонська ділянка Балтійської лінії оборони має протяжність близько 100 кілометрів.

Оборонні споруди на кордоні

Балтійська лінія оборони є спільною мережею захисних споруд Естонії, Латвії та Литви вздовж кордонів із росією та Білоруссю. За словами посадовців, перешкоди на північному сході та південному сході Естонії мають уповільнювати просування противника, а бетонні бункери — захищати військових від артилерійського вогню.

Інспектор з інженерних питань Сил оборони Естонії Айнар Афанасьєв заявив, що оборонну лінію готують у мирний час для виконання воєнного плану. За його словами, у разі перетину кордону противником часу на підготовку буде небагато, тому оборонні позиції облаштовують безпосередньо біля кордону.

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Перешкоди та подальші роботи

Найбільше на північному сході Естонії вже зроблено у встановленні перешкод. Уздовж кордону також накопичили тисячі протитанкових загороджень, відомих як «зуби дракона», щоб за потреби швидко розмістити їх на місцевості.

Будівництво бункерів виявилося найбільш трудомісткою частиною проєкту. Наразі завершено 28 споруд, а темпи робіт сповільнилися через юридичні спори під час закупівель. Керівник проєкту Балтійської лінії оборони в Естонському центрі оборонних інвестицій Армін Сііліваск повідомив, що спори щодо закупівель остаточно врегулювали, тож процедури можна продовжувати.

Готові бункери обладнають електропостачанням і системами зв'язку, а Сили оборони Естонії викопають поруч із ними траншеї та облаштують вогневі позиції. Вартість спорудження оборонної лінії оцінюють майже у 60 млн євро, завершити роботи планують до кінця наступного року.

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