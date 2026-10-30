爱沙尼亚纳尔瓦附近的首批混凝土掩体已在波罗的海防线框架内建成。该国东北部伊达-维鲁县仍在继续安装此类设施，ERR News报道。

爱沙尼亚计划沿与俄罗斯的边境部署约600处防御设施。该项目的首批掩体于去年在该国南部建成。爱沙尼亚境内的波罗的海防线全长约100公里。

边境防御设施

波罗的海防线是爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛沿与俄罗斯和白俄罗斯边境建设的联合防御设施网络。官员表示，爱沙尼亚东北部和东南部的障碍物旨在减缓敌人的推进，而混凝土掩体则用于保护军人免受炮火袭击。

爱沙尼亚国防军工程事务监察员艾纳尔·阿法纳西耶夫表示，防线在和平时期进行准备，以执行战时计划。他表示，如果敌人越过边境，准备时间将非常有限，因此防御阵地直接设置在边境附近。

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障碍物和后续工作

爱沙尼亚东北部在设置障碍物方面已经完成了最多工作。边境沿线还储备了数千个被称为“龙牙”的反坦克障碍物，以便在必要时迅速部署到地面。

掩体建设被证明是该项目中最费力的部分。目前已完成28处设施，采购期间的法律纠纷导致施工进度放缓。爱沙尼亚国防投资中心波罗的海防线项目负责人阿尔明·西利瓦斯克表示，采购纠纷已得到最终解决，因此相关程序可以继续进行。

已完工的掩体将配备供电和通信系统，爱沙尼亚国防军将在其附近挖掘战壕并设置火力阵地。防线建设成本估计接近6000万欧元，计划在明年年底前完成工程。

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