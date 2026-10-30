В Эстонии возле Нарвы завершили строительство первых бетонных бункеров в рамках Балтийской линии обороны. Работы по установке таких сооружений продолжаются в уезде Ида-Вирумаа на северо-востоке страны, сообщает ERR News.

Эстония планирует разместить вдоль границы с Россией около 600 оборонных сооружений. Первые бункеры в рамках этого проекта были построены на юге страны в прошлом году. Эстонский участок Балтийской линии обороны имеет протяженность около 100 километров.

Оборонные сооружения на границе

Балтийская линия обороны представляет собой совместную сеть защитных сооружений Эстонии, Латвии и Литвы вдоль границ с Россией и Беларусью. По словам чиновников, препятствия на северо-востоке и юго-востоке Эстонии должны замедлять продвижение противника, а бетонные бункеры — защищать военнослужащих от артиллерийского огня.

Инспектор по инженерным вопросам Сил обороны Эстонии Айнар Афанасьев заявил, что оборонную линию готовят в мирное время для выполнения военного плана. По его словам, в случае пересечения границы противником времени на подготовку будет немного, поэтому оборонные позиции обустраивают непосредственно у границы.

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Препятствия и дальнейшие работы

Больше всего на северо-востоке Эстонии уже сделано в установке препятствий. Вдоль границы также накопили тысячи противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона», чтобы при необходимости быстро разместить их на местности.

Строительство бункеров оказалось наиболее трудоемкой частью проекта. На данный момент завершено 28 сооружений, а темпы работ замедлились из-за юридических споров во время закупок. Руководитель проекта Балтийской линии обороны в Эстонском центре оборонных инвестиций Армин Сииливаск сообщил, что споры по закупкам окончательно урегулированы, поэтому процедуры можно продолжать.

Готовые бункеры оборудуют электроснабжением и системами связи, а Силы обороны Эстонии выкопают рядом с ними траншеи и обустроят огневые позиции. Стоимость сооружения оборонной линии оценивается почти в 60 млн евро, завершить работы планируют до конца следующего года.

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