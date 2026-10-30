W Polsce 44,8% uczestników badania uważa, że zagrożenie ze strony Rosji dla kraju pozostaje na tym samym poziomie. Kolejne 31,1% respondentów stwierdziło, że wzrosło, wynika z badania IBRiS dla gazety Rzeczpospolita, o którym informuje Interia.

Jak Polacy oceniają ryzyko

Łącznie 75,9% badanych nie uważa, że zagrożenie ze strony Rosji maleje: do tej grupy należą osoby mówiące o niezmienionym lub wyższym poziomie niebezpieczeństwa. Jednocześnie 8,8% respondentów wskazało na spadek ryzyka rosyjskiego ataku, a 12,6% stwierdziło, że w ogóle nie dostrzega takiego zagrożenia. Kolejne 2,6% uczestników nie potrafiło określić odpowiedzi.

Kobiety częściej niż mężczyźni oceniały zagrożenie jako rosnące lub niezmienione: 80,4% wobec 71,4%. Z kolei 17,2% mężczyzn zaprzeczało jego istnieniu, podczas gdy wśród kobiet tak odpowiedziało 8%.

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Różnice między wyborcami

Postrzeganie ryzyka znacząco różni się w zależności od sympatii politycznych. Wśród wyborców koalicji rządzącej 61,6% stwierdziło wzrost zagrożenia ze strony Rosji, a 28,4% uznało jego poziom za niezmieniony. Tylko 1,6% w tej grupie dostrzegło spadek niebezpieczeństwa, podczas gdy 5,3% nie uważa, że zagrożenie istnieje.

Wśród zwolenników opozycji 48,4% uważa poziom zagrożenia za stabilny, 18,1% mówi o jego spadku, a 18,6% nie dostrzega zagrożenia. O jego wzroście mówiło 12,7% badanych w tej grupie. W większości kategorii wiekowych ponad 70% respondentów mówi o niezmienionym lub wyższym zagrożeniu. Wyjątkiem była grupa w wieku od 40 do 49 lat, w której 46,3% badanych stwierdziło jego spadek lub całkowicie zaprzeczyło jego istnieniu.

Badanie przeprowadzono 16 i 17 października na ogólnopolskiej próbie 1068 osób. Prezydent Karol Nawrocki w jednym z październikowych wywiadów dla Rzeczpospolitej stwierdził, że według jego oceny, opartej na raportach NATO i kontaktach z sojusznikami, poziom rosyjskiego zagrożenia nie zmienił się istotnie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wezwał także polityków, by nie podsycali strachu.

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