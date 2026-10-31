Ministerstwo Handlu Stanów Zjednoczonych wydało amerykańskiej korporacji Boeing zezwolenie na współpracę z białoruskimi państwowymi liniami lotniczymi „Belavia”.

Chodzi o zniesienie ograniczeń, które wcześniej uniemożliwiały bezpośrednią współpracę między tymi firmami.

Według niego uzyskane zezwolenie pozwoli białoruskiemu przewoźnikowi na bezpośredni zakup części zamiennych, komponentów i oprogramowania do samolotów Boeinga, które już znajdują się w jego flocie.

Ponadto decyzja ta otwiera możliwość prowadzenia negocjacji w sprawie zakupu nowych samolotów bezpośrednio od amerykańskiego producenta.

Czerhinec zaznaczył również, że wcześniej Ministerstwo Finansów USA udzieliło zezwolenia, które stworzyło techniczne warunki do wznowienia współpracy.

Według szefa „Belavia” decyzja ta stała się możliwa po rozmowach samozwańczego prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki z amerykańską delegacją.

Źródło: BELTA

Stany Zjednoczone planują złagodzić sankcje wobec „Lakokraski” i „Bellesbumpromu”. Decyzja ta stała się możliwa po rozmowach specjalnego wysłannika prezydenta USA Johna Cole’a z Aleksandrem Łukaszenką w Mińsku.

Wcześniej Białoruś rozpoczęła ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Polską i Litwą.

Przypomnijmy, że Łukaszenko wyraził zaniepokojenie przekształceniem Białorusi w kasyno.

Czytaj nas na