Министерство торговли США выдало разрешение американской корпорации Boeing на сотрудничество с белорусской государственной авиакомпанией «Белавиа».

Речь идет об отмене ограничений, которые ранее препятствовали прямому взаимодействию компаний.

По его словам, полученное разрешение позволит белорусскому перевозчику напрямую закупать запасные части, комплектующие и программное обеспечение для самолетов Boeing, которые уже находятся в его парке.

Кроме того, решение открывает возможность для проведения переговоров о приобретении новых самолетов непосредственно у американского производителя.

Чергинец также отметил, что перед этим Министерство финансов США выдало разрешение, которое создало технические предпосылки для возобновления сотрудничества.

По словам руководителя «Белавиа», решение стало возможным после переговоров самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко с американской делегацией.

Источник: БЕЛТА

США планируют ослабить санкции в отношении «Лакокраски» и «Беллесбумпрома». Решение стало возможным после переговоров специального посланника президента США Джона Коула с Александром Лукашенко в Минске.

Ранее Беларусь начала военные учения у границ Польши и Литвы.

Напомним, Лукашенко выразил обеспокоенность превращением Беларуси в казино.

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