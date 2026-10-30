在波兰，44.8%的调查参与者认为，俄罗斯对该国的威胁仍处于同一水平。另有31.1%的受访者表示威胁有所上升。根据为《Rzeczpospolita》报进行的IBRiS调查结果，Interia对此进行了报道。

波兰人如何评估风险

总体而言，75.9%的受访者不认为来自俄罗斯的威胁正在下降：该群体包括认为危险程度没有变化或更高的人。同时，8.8%的受访者指出俄罗斯发动袭击的风险有所下降，12.6%表示根本看不到这种威胁。另有2.6%的参与者无法确定答案。

女性比男性更常将威胁评估为上升或未变：80.4%对71.4%。另一方面，17.2%的男性否认其存在，而女性中作出这一回答的比例为8%。

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选民之间的差异

对风险的看法因政治倾向而有显著差异。在执政联盟选民中，61.6%表示来自俄罗斯的威胁正在上升，28.4%称其水平未变。该群体中仅1.6%认为危险有所下降，而5.3%不认为这一威胁存在。

在反对派支持者中，48.4%认为威胁水平稳定，18.1%称其有所下降，18.6%看不到威胁。该群体中12.7%的受访者表示威胁在上升。在大多数年龄类别中，超过70%的受访者表示威胁没有变化或处于更高水平。例外的是40至49岁群体，其中46.3%的受访者表示威胁有所下降或完全否认其存在。

该调查于10月16日和17日进行，覆盖1068人的全国样本。总统卡罗尔·纳夫罗茨基在10月接受《Rzeczpospolita》采访时表示，根据北约报告及与盟友的接触，他评估俄罗斯威胁的水平在过去六个月中没有发生显著变化。他还呼吁政治人物不要煽动恐惧。

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