斯文奇科夫斯基进入波兰宪法法庭院内——RMF24

波兰宪法法庭院长博格丹·斯文奇科夫斯基在围栏小门的防护固定装置受损后，进入了华沙该机构的院内。示威者和政治人士聚集在舒哈大道宪法法庭大楼前，RMF24报道。

尝试打开小门

斯文奇科夫斯基抵达后，集会参与者开始尝试打开通往宪法法庭院内的小门。斯文奇科夫斯基本人询问在场者是否有人有撬棍。

随后，一名自称锁匠的抗议参与者走到小门前，并试图将其打开。期间可以看到火花。斯文奇科夫斯基表示，打开小门的尝试是奉他的命令进行的。防护固定装置受损后，他进入法庭院内，站在一排警察面前，手持证件，要求让该机构院长进入。

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警方与集会参与者

警方在法庭院内设置了路障，形成第二道警戒线。此前，执法人员拘留了三名穿过围栏进入的人。大楼附近的街道也被封锁。

在场者包括法律与公正党领袖雅罗斯瓦夫·卡钦斯基、前总理马泰乌什·莫拉维茨基、前宪法法庭院长尤莉娅·普日文布斯卡，以及由格热戈日·布劳恩领导的波兰王冠联盟代表。集会参与者手持波兰国旗、标语牌和“团结”工会旗帜。

据波兰通讯社报道，在宪法法庭拥有最长法官任职年限的安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡下令，斯文奇科夫斯基及法庭副院长巴尔托什·索汉斯基暂停履行公务一个月。华沙警方表示，在科尔温-皮奥特罗夫斯卡法官报告法庭法官和工作人员的生命或健康可能受到威胁后，警方正在该机构院内采取法律规定的行动。

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