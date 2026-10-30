Председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свенчковский прошёл на территорию учреждения в Варшаве после повреждения защитного крепления на калитке ограждения. Перед зданием трибунала на аллее Шуха собрались демонстранты и политики, сообщает RMF24.

Попытка открыть калитку

После прибытия Свенчковского участники собрания начали пытаться открыть калитку, ведущую на территорию Конституционного трибунала. Сам Свенчковский спросил присутствующих, есть ли у кого-нибудь лом.

Позже к калитке подошёл один из участников протеста, назвавшийся слесарем, и попытался её открыть. Во время этого были видны искры. Свенчковский заявил, что попытка открыть калитку предпринималась по его приказу. После повреждения защитного крепления он прошёл на территорию трибунала, встал перед шеренгой полицейских и, держа удостоверение, призвал впустить председателя учреждения.

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Полиция и участники собрания

На территории трибунала полиция установила барьеры, сформировав вторую линию охраны. Ранее правоохранители задержали трёх человек, проникших через ограждение. Улицу возле здания также перекрыли.

Среди присутствующих были лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, бывшая председатель Конституционного трибунала Юлия Пшилембская, а также представители Конфедерации Польской Короны во главе с Гжегожем Брауном. Участники собрания держали польские флаги, плакаты и флаги «Солидарности».

По данным PAP, Анна Корвин-Пйотровская, имеющая самый длительный судейский стаж в Конституционном трибунале, издала распоряжение о месячном перерыве в исполнении служебных обязанностей Свенчковским и вице-председателем трибунала Бартошем Соханьским. Варшавская полиция заявила, что проводит предусмотренные законом действия на территории учреждения после сообщения судьи Корвин-Пйотровской о возможных угрозах жизни или здоровью судей и сотрудников трибунала.

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